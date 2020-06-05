Косово собирается отторгнуть от Сербии южные районы

05.06.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи пообещал албанскому населению, что Сербия признает отторгнутый у нее край, и после чуть ли не подарит ему свои населенные в том числе и албанцами территории – Прешево, Медведжу и Буяновац.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидер албанских сепаратистов Косово вновь заявил о намерениях отобрать у Сербии еще и Прешевскую долину (общины Прешево, Медведжа и Буяновац), где довольно высокий процент албанского населения. При этом исключил возможность размена территориями.

Хашим Тачи: Следите за руками… все это будет наше.

«Сербия признает Косово в качестве независимого и суверенного государства, уважая нынешнюю территориальную целостность Республики Косово, – заявил лидер албанских сепаратистов. – Я настроен оптимистично, Прешево, Медведжа и Буяновац присоединятся к Косово без посягательств на нашу территорию, потому что это наше историческое право, и это будет лишь исторической справедливостью. Мы поднимем этот вопрос без колебаний и без страха».

Прешево: место, где албанские флаги еще соседствуют с сербскими.

Будущие взаимоотношения с Сербией Тачи охарактеризовал фразой «торговля будет, обмена не будет». При этом по словам сепаратиста, «Сербия не заинтересована» в жителях Прешевской долины.

По последним статистическим данным, в общине Прешево албанская диаспора составляет 90% населения, в Буяноваце – 55%, в Медведже – 26%. С 1999 по 2001 годы, на фоне конфликта в Косово сепаратистская албанская «Армия освобождения Прешева, Медведжи и Буяноваца» вела боевые действия с подразделениями югославских МВД и вооруженных сил, и ее террористическая деятельность прекратилась после подписания соглашения между Белградом и НАТО.

Боевики «Армии освобождения Прешево, Медведжы и Буяноваца».