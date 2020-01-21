Косово стало гнездом ИГИЛ* в Европе – признание американской прессы

21.01.2020, Москва, Елена Острякова

В отличие от большинства европейских стран, Косово считает возможным возвращать боевиков ИГИЛ, хотя среди них есть радикалы.

Об этом сообщает «Голос Америки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Небольшое число возвращенцев по-прежнему крайне радикализированы и готовы и полны решимости нападать даже у себя дома», – признает косовский эксперт Куйтима Бытыги.

По его словам, косовское «правительство» считает возможным возвращать своих граждан из Сирии из-за относительно небольшого и однородного населения этой провинции.

«Они родились здесь, и их родители родились здесь. У нас очень маленькое общество, если я могу сказать, поэтому у правительства есть очень тесное сотрудничество с их семьями, их соседями и их сообществом», – сказал Бытыги.

Основываясь на правительственных документах, Бытыги установил, что по меньшей мере пять возвращенцев были вовлечены в планирование внутренних нападений.

В период с 2012 по 2015 год примерно 355 косоваров отправились в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ и другим суннитским боевикам, что составляет самую высокую долю иностранных боевиков на душу населения.

В апреле прошлого года Приштина вернула домой из Сирии 110 своих граждан, в том числе 74 ребенка, 32 женщины и четверых мужчин. По сообщениям, общее число взрослых возвращенцев с тех пор достигло около 250 человек, причем еще 98 человек были убиты в Сирии и десятки других остаются без вести пропавшими.

Пол Маккарти, директор Европейского регионального отделения Международного Республиканского института, сказал VOA, что косовские чиновники должны решить фундаментальные проблемы, которые вынудили многих их граждан к радикализации.

Между тем, либеральная политика в отношении боевиков положительно воспринимается элитами в США.

«Косово-это небольшая страна с очень хорошо налаженной социальной структурой», – утверждает Дэвид Л. Филлипс, директор программы по миростроительству и правам человека в институте по изучению прав человека Колумбийского университета, – «Косово лучше приспособлено к возвращению, чем более крупные страны Европы, где возвращенцы могут просто раствориться в местном населении и совершать преступления либо в своих родных странах, либо на других полях сражений».

* – организация ИГИЛ запрещена в РФ.