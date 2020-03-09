Косово станет сербским Киевом

09.03.2020, Москва, Елена Острякова

Только обмен территориями с Косово позволит спасти оставшуюся там сербскую общину.

Об этом в статье на портале «Регнум» написал политолог Олег Бондаренко, передает корреспондент «Полит Навигатора».

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«Сегодня эти 60 тысяч сербов на Севере Косово ещё можно попытаться вернуть домой вместе с их домами и садами, церквами и погостами. Но уже завтра даже это будет сделать нечеловечески сложно. В замороженных конфликтах обычно побеждает тот, кто первым меняет правила. Сохранение статус-кво в Косово однозначно на руку албанцам (естественная демография плюс продолжающийся отток сербского населения из края) и ровным счётом ничего не даёт сербам. В то время, как спасать нужно, прежде всего, живых людей», – пишет Бондаренко.

По его информации, оставшееся в сербских анклавах на севере Косово население едва ли дотягивает до 60 тысяч человек, и это в основном представители старшего поколения. Отдельные сербские анклавы в других частях края в перспективе 25 — 30 лет «рискуют полностью исчезнуть, раствориться в агрессивно наступающей албанской среде».

«Один сербский политик, объясняя мне, почему Белград не может отказаться от Косово, привёл интересный пример — «это всё равно, что отобрать у немцев «Песнь о Нибелунгах». Ведь для сербов Косово связано не только с землёй и монастырями, но и со знаменитым «Косовским заветом» — декларацией выбора царём Лазарем Царствия Небеснаго вместо победы над османами.

Сербские монастыри и церкви должны получить экстерриториальный статус ООН и памятников ЮНЕСКО, а эпос — он живёт в народной памяти. Ведь никто же не опасается того, что в России забудут «Повесть временных лет» или «Слово о полку Игореве» только потому, что Киев из «матери городов русских» превратился в столицу враждебного государства?», – заключил российский политолог.