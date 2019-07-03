Косово в блокаде: Сербы начали протесты. Запад на стороне албанцев

03.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Предприниматели, работающие в сербских анклавах Косово, провели двухдневную акцию протеста против действий албанского сепаратистского режима, который несколько месяцев назад ввел 100% пошлину на все товары, ввозимые из Сербии, а также Боснии и Герцеговины, фактически осуществляя экономическую блокаду славянских поселений края. Албанцы преследуют несколько целей – дальнейшее выдавливание сербов из Косово, а также перераспределение рынка.

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В ходе акции протеста на севере Косово и Метохии сербские магазины, пекарни и предприятия общественного питания были закрыты на два дня. После демонстративной забастовки учреждения вновь открыты, однако в анклавах по-прежнему наблюдается дефицит продуктов и лекарств из-за перекрытия поставок албанцами.

По словам президента Ассоциации бизнесменов на севере КиМ Радоши Петровича, на крайнюю меру по забастовке владельцы учреждений пошли в связи с тяжелейшей ситуацией – албанский режим в Приштине поставил сербские анклавы на грань гуманитарной катастрофы. Решение начать протест было принято трейдерами на прошлой неделе на собрании, сообщил RTS.

Директор клиники «Косовская Митровица» Милан Иванович сказал сегодня, что ситуация в этом медицинском центре вызывает беспокойство. Пациенты могут получать некоторое общее лечение, однако ощущается нехватка специализированных препаратов, анестетиков и антибиотиков, почти нет физрастворов.

Медики координируют действия с компетентными учреждениями официального Белграда – министерством здравоохранения, Управлением по КиМ, а также Республиканским фондом по нормализации поставок.

«Ситуация вызывает беспокойство не только из-за блокады и нарушения поставок лекарств и продуктов питания, особенно жизненно необходимых продуктов с коротким сроком хранения, но также из-за того, что албанскую власть здесь поддерживают не только косовские учреждения и полиция, но и контингент KFOR и EULEX (специальная миссия ЕС в Косово)», – сказал Иванович.

Он добавил, что солдаты КФОР фактически присоединились к противоправным действиям албанских сепаратистов – задерживают и захватывают сербские грузовики с едой и лекарствами.

Иванович констатировал, что сербы Косово оказались в условиях гетто – в отношении них осуществляются давление, угрозы, аресты, обвинения, избиения, вводятся специальные налоги.

«Премьер-министр» самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай в ответ на акцию сербов словно в насмешку отправил два грузовика из албанского гипермаркета к администрации района Митровицы Бошнячка Махала, сообщил Informer.

В машинах привезли масло, сахар, подгузники и предметы гигиены, однако местные жители, несмотря на трудности, решили не демонстрировать интерес к подачке албанцев.

Председатель сербской парламентской группы по вопросам KиM Милован Дрецун в интервью телеканалу Pink напомнил, что ранее западные «миротворцы» фактически помогли албанцам реализовать этнические чистки в Косово, которые привели к массовому бегству славянского населения.

По мнению Дрецуна, очевидно, Приштина готовится к новому витку конфликта вместо переговоров с Белградом. Создаются прецеденты, которые стимулируют кризис, возникший после введения налогов.

Дрецун добавил, что параллельно сепаратисты-косовары готовят отторжение новых территорий на юге Сербии, где высок процент албанского населения – Приштина постоянно поддерживает связь с местными лидерами.

«Очевидно, что Хашим Тачи (косовский «президент», – ред.) все время пытается включить в переговоры между Белградом и Приштиной вопрос о статусе албанцев на юге центральной Сербии», – сказал Дрецун, напомнив также, что соответствующую резолюцию ранее принял косовский нелегальный «парламент».