Косово вслед за Черногорией готовит закон против Сербской Церкви

03.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Косово следом за Черногорией может принять «закон», направленный против канонической Сербской Православной Церкви.

Об этом сообщил депутат партии «Сербский список» и новый вице-спикер «парламента» Косово Славко Симич. Он пояснил, что, как и в Черногории, режим в Приштине лоббирует закон, позволяющий конфискацию храмов и монастырей СПЦ с целью передачи их подконтрольным местным властям раскольникам.

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«Закон под названием «О религиозных общинах» готовится в Приштине под несколько иным названием, но, по сути, он такой же, как и черногорский, и это, возможно, означает попытку захвата имущества Сербской Православной Церкви и всего, что является православным», – сказал Симич в интервью телеканалу Pink.

В Косово албанцы постоянно оскверняют православные храмы и кладбища. «Власти» Косово допустили нападения на 236 церквей, монастырей и других объектов Сербской Православной Церкви, а также на культурные и исторические объекты, начиная с 1999 года. Всего было разрушено 174 культовых сооружения и 33 культурно-исторических объекта, похищено более 10 000 церковных икон, религиозных артефактов и предметов искусства.

Захваченный албанскими сепаратистами край Косово и Метохия являются колыбелью сербского государства и Церкви, а также духовным домом многовековой культуры сербского народа. Здесь расположено около 1300 церквей, монастырей и других объектов, составляющих культурное наследие Сербии.