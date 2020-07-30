«Косовская армия» выдавит сербскую молодежь из края

30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Намерение сепаратистских властей Приштины организовать призыв в собственную «армию» может повлечь исход из края молодых сербов, чего они и добиваются.

Об этом сербской редакции радио «Спутник» сообщил военный аналитик Митар Ковач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призыв означает набор всех здоровых молодых людей на военную службу, – отмечает Ковач. – Если сербские парни не отреагируют на вербовку, они будут подвергнуты уголовному наказанию или будут вынуждены покинуть район Косово и Метохии, что, по-видимому, является конечной целью албанцев».

Ученики школ сербских анклавов вряд ли захотят служить в «армии Косово».

Эксперт также отмечает, что сама по себе «армия Косово» – это прямая угроза оставшемуся в крае сербскому населению.

«К сожалению, если учесть, что у каждого албанца в Косово есть оружие в доме, потому что «Армия освобождения Косово» не была полноценно разоружена, и если учесть что то, что они считают законной армией, оснащено немецким, британским, турецким и американским оружием и обучено по стандартам Запада, даже эта незначительная сила представляет угрозу для сербов, живущих в Косово», – считает Ковач.

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Косовские албанцы и без армии не испытывали недостатка в оружии.