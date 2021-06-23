23.06.2021, Белград, Алексей Топоров
 
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Косовская епархия СПЦ уличила руководство сепаратистов в откровенной лжи

Представители окормляющей Косово Рашко-Призренской епархии Сербской Православной Церкви опровергли слова косовского «министра культуры» Хайрулы...

Представители окормляющей Косово Рашко-Призренской епархии Сербской Православной Церкви опровергли слова косовского «министра культуры» Хайрулы Чеку о том, что Приштина займется реставрацией сербских монастырей и церкви.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Чеку заявил общественности, что «три православных объекта находятся в программе восстановления культурного наследия», имея в виду, что речь идет о «государственной программе» албанского режима Косово.

Хайрулла Чеку

Речь шла о монастыре Драганац, церкви Пресвятой Богородицы в Косовской Каменице и монастыре Тамница.

«Представители епархии обсудили обновление трех вышеупомянутых святынь только с представителями ПРООН (Программы развития ООН – United Nations Development Programme), которые выразили готовность финансировать процесс ремонта, как международная организация в сотрудничестве с Епархиальным управлением по духовным и культурным вопросам», – заявили в Рашко- Призренской епархии.


При этом представители СПЦ отметили, что в ходе разговора с представителями ПРООН не велась речь «об участии министерства культуры из Приштины» в процессе реконструкции обителей. Сами же сепаратисты так же не предлагали епархии свою поддержку в этом вопросе.

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