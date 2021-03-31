Косовская «полиция» арестовала сербскую мигрантку, пытавшуюся вернуть занятую албанцем квартиру

31.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии предоставила адвоката 44-летней Миле Анджелкович, арестованной при въезде в Косово за «подделку документов на квартиру».

Женщина уже который год пытается вернуть квартиру в Сува-Реке, куда самовольно вселился албанец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Анджелкович была арестована прошлой ночью на КПП «Мердаре» по обвинению в «подделке документов» на квартиру и была доставлена в управление полиции в Сува-Реке. Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии предоставила женщине адвоката и уведомила «соответствующих представителей международных миссий в Косово» о ее задержании.

Анджелкович уже который год пытается вернуть квартиру, которую ее ныне покойный отец получил от предприятия «Электрокосмет» в Сува-Реке еще в 1998 году. После начала войны и гонений на сербов семья переехала в Сербию, поселив в квартире коллегу отца – албанца. Однако тот заплатил хозяевам только за первый месяц, а после начал самовольно жить в квартире, где обитает и по сей день.

«Арест Мили Анджелкович – еще один жестокий пример запугивания сербов, возвращающихся в Косово и Метохию. Очевидно желание властей Приштины давлением и арестами отвратить сербов от идеи вернуться.

Отношение властей Приштины к Миле Анджелкович лишний раз демонстрирует, что в Приштине нет политической воли позволить изгнанникам вернуться к своим вековым очагам», – говорится в заявлении Канцелярии по Косово и Метохии.