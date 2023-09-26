Косовская «полиция» ограбила почту

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Баньский и монастырь одноименное село, где произошел инцидент со стрельбой, подвергается постоянным обыскам так называемой «косовской полиции».

При этом албанские боевики блокируют въезд к населенному пункту и обители.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сейчас проезд к Баньске остается заблокирован «косовским спецназом», в то время как новые патрули так называемых «косовской полиции» выставлены на дороге из Косовской Митровицы в Звечан. В небе летают вертолеты.

В свою очередь «Почта Сербии» сообщила, что накануне ночью произошло вторжение албанских террористов в почтовое отделение в Баньске, был причинен большой материальный ущерб, повреждено имущество и украдено оборудование .

«Этим актом вандализма албанские террористы не только вызвали временную приостановку почтовых услуг в Баньске, но и вдохновленные безответственной и опасной политикой Альбина Курти, сознательно и целенаправленно продолжали запугивать и уничтожать все сербское в Косово и Метохии. При этом они мешали беспрепятственному передвижению, работе и повседневной жизни всех тех, кто выступает против неразумной политики временных властей в Приштине», – говорится в заявлении «Почты Сербии», имеющей филиалы на севере Косово.