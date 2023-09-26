Косовская «полиция» ограбила почту

Алексей Топоров.  
26.09.2023 09:34
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Криминал


Баньский и монастырь одноименное село, где произошел инцидент со стрельбой, подвергается постоянным обыскам так называемой «косовской полиции».

При этом албанские боевики блокируют въезд к населенному пункту и обители.

Баньский и монастырь одноименное село, где произошел инцидент со стрельбой, подвергается постоянным обыскам так...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», сейчас проезд к Баньске остается заблокирован «косовским спецназом», в то время как новые патрули так называемых «косовской полиции» выставлены  на дороге из Косовской Митровицы в Звечан. В небе летают вертолеты.

В свою очередь «Почта Сербии»  сообщила, что накануне ночью произошло вторжение албанских террористов в почтовое отделение в Баньске, был причинен большой материальный ущерб, повреждено имущество и украдено оборудование .

«Этим актом вандализма албанские террористы не только вызвали временную приостановку почтовых услуг в Баньске, но и вдохновленные безответственной и опасной политикой Альбина Курти, сознательно и целенаправленно продолжали запугивать и уничтожать все сербское в Косово и Метохии.

При этом они мешали беспрепятственному передвижению, работе и повседневной жизни всех тех, кто выступает против неразумной политики временных властей в Приштине», – говорится в заявлении «Почты Сербии», имеющей филиалы на севере Косово.

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