«Косовская полиция» зверски избила молодых сербов
В центре сербского анклава Грачаница сотрудники так называемой «косовской полиции» сильно избили двух молодых сербов 24 и 19 лет.
Об этом сообщает KososvoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам очевидцев, инцидент произошел в самом центре сербского анклава Грачаница, расположенном в центре края. Патруль боевиков «косовской полиции» остановил автомобиль с двумя молодыми сербами – 24 и 19 лет, после чего начал выписывать штраф за не пристегнутые ремни безопасности.
В свою очередь молодые люди потребовали, чтобы акт был написан на сербском, а не на албанском языке, которого они не понимают. В ответ на это боевики спросили:
«Вы хоть понимаете, где живете?».
После чего вытащили парней из машины и принялись избивать на глазах множества людей.
В итоге один из молодых сербов попал в больницу, другой был доставлен в отделение полиции, возле которого стали собираться возмущенные местные жители.
Спасибо!
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