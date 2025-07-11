Косовская «президентка» возмущена тем, что Вучич копирует Путина, которому доверяет большинство сербов

Елена Острякова.  
11.07.2025 18:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 72
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Сербия, Спецоперация, Украина


Президент Сербии Александр Вучич взял на вооружение стратегию президента РФ Владимира Путина.

Об этом «президентка» непризнанного Косово Вьоса Османи заявила в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Сербии Александр Вучич взял на вооружение стратегию президента РФ Владимира Путина. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Он занимается разжиганием войны. Он говорит о «великой Сербии» или «сербском мире». Это копия путинской стратегии. Он смотрит на окружающие его страны как на временные образования. Это логика, которая была у России со времен Екатерины Великой. Типа: нападай, нападай, нападай. И что-то может остаться у тебя в конце», – вещала Османи.

Она недовольна тем, что при Вучиче уровень сотрудничества Сербии с ЕС снизился с 96% до 40%.

«Никаких санкций против России, против Ирана, никаких разногласий по ценностям. Это показывает, что он не просто сидит на двух стульях. Он уже сделал свой выбор. Поэтому те, кто продвигает тактику умиротворения, я думаю, просто тратят свое время впустую. Они пытались это делать 10 лет, и вот результат. 83% жителей Сербии из-за СМИ, захваченных Вучичем, считают, что войну начала Украина, доверяют Путину. Они не доверяют Западу и американскому руководству», – негодовала албанка.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить