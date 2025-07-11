Косовская «президентка» возмущена тем, что Вучич копирует Путина, которому доверяет большинство сербов

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Президент Сербии Александр Вучич взял на вооружение стратегию президента РФ Владимира Путина.

Об этом «президентка» непризнанного Косово Вьоса Османи заявила в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он занимается разжиганием войны. Он говорит о «великой Сербии» или «сербском мире». Это копия путинской стратегии. Он смотрит на окружающие его страны как на временные образования. Это логика, которая была у России со времен Екатерины Великой. Типа: нападай, нападай, нападай. И что-то может остаться у тебя в конце», – вещала Османи.

Она недовольна тем, что при Вучиче уровень сотрудничества Сербии с ЕС снизился с 96% до 40%.