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19.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Криминал, Политика
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Косовские албанцы держат на руках сотни тысяч нелегальных стволов


«Полиция» Косово на минувшей неделе арестовала 13 человек за нелегальный оборот оружия, однако задержание стрелочников не способно изменить общую ситуацию в крае.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Незаконное оружие остается серьезной проблемой в Косово и Метохии, и по неофициальным данным издания, более 300 тысяч пистолетов и автоматов находятся в незаконном владении у албанских обитателей края.

В минувшую среду, 14 апреля, «полиция» Косово арестовала 13 человек, подозреваемых в причастности к организованной преступности и контрабанде оружия. Что стало продолжением операции 2020 года, когда по аналогичному поводу были задержаны 12 человек. Аресты были произведены в Приштине, Гнилане, Урошеваце и в албанской южной части Косовской Митровицы.  Уголовное преступление, в котором обвиняются подозреваемые, – это импорт, экспорт, поставка, транспортировка, производство, обмен, посредничество и несанкционированная продажа оружия или взрывчатых веществ.

Главный прокурор Урошеваца Шукри Яшари заявил, что аресты, связанные с незаконным оборотом оружия рука об руку идут с  ограблениями, имевшими место на всей территории Косово в 2019 и 2020 годах. За те годы были изъяты шесть минометов, шесть пистолетов, 100 патронов к пистолетам, склад с боеприпасами калибра 7,62 мм, пять больших и 12 малых складов с патронами Калашникова, средства для чистки оружия, детали к винтовкам, несколько прикладов, бинокли, дубинки, «наручники».

По данным косовской «полиции», в крае ежегодно изымается около 1 тысяч 500 единиц незаконного оружия и регистрируется около 30 тысяч стволов, которые на законных основаниях принадлежат 20 тысячам человек, в подавляющем числе местным албанцам. В декабре 2018 года, когда была запущена кампания по легализации оружия, за девять месяцев было подано всего 2 тысячи заявок на регистрацию, в основном из Приштины и Призрена.

Согласно «Закону об оружии», который был принят в Косово в августе 2015 года, оружие может принадлежать любому лицу старше 21 года, но оно должно предоставить справку о физической и психической вменяемости, а также о том, что у него нет криминального прошлого.


Традиционный албанский пикник.

Согласно уголовному законодательству Косово, любой, у кого есть незаконное оружие, может быть оштрафован на сумму до 7 тысяч 500 евро или наказан сроком до пяти лет тюремного заключения, а также от двух до десяти лет тюремного заключения за незаконное хранение четырех или более единиц оружия или более 400 патронов.

Гуляния на албанской свадьбе.

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