Косовские албанцы держат на руках сотни тысяч нелегальных стволов

19.04.2021, Белград, Алексей Топоров

«Полиция» Косово на минувшей неделе арестовала 13 человек за нелегальный оборот оружия, однако задержание стрелочников не способно изменить общую ситуацию в крае.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Незаконное оружие остается серьезной проблемой в Косово и Метохии, и по неофициальным данным издания, более 300 тысяч пистолетов и автоматов находятся в незаконном владении у албанских обитателей края.

В минувшую среду, 14 апреля, «полиция» Косово арестовала 13 человек, подозреваемых в причастности к организованной преступности и контрабанде оружия. Что стало продолжением операции 2020 года, когда по аналогичному поводу были задержаны 12 человек. Аресты были произведены в Приштине, Гнилане, Урошеваце и в албанской южной части Косовской Митровицы. Уголовное преступление, в котором обвиняются подозреваемые, – это импорт, экспорт, поставка, транспортировка, производство, обмен, посредничество и несанкционированная продажа оружия или взрывчатых веществ.

Главный прокурор Урошеваца Шукри Яшари заявил, что аресты, связанные с незаконным оборотом оружия рука об руку идут с ограблениями, имевшими место на всей территории Косово в 2019 и 2020 годах. За те годы были изъяты шесть минометов, шесть пистолетов, 100 патронов к пистолетам, склад с боеприпасами калибра 7,62 мм, пять больших и 12 малых складов с патронами Калашникова, средства для чистки оружия, детали к винтовкам, несколько прикладов, бинокли, дубинки, «наручники».

По данным косовской «полиции», в крае ежегодно изымается около 1 тысяч 500 единиц незаконного оружия и регистрируется около 30 тысяч стволов, которые на законных основаниях принадлежат 20 тысячам человек, в подавляющем числе местным албанцам. В декабре 2018 года, когда была запущена кампания по легализации оружия, за девять месяцев было подано всего 2 тысячи заявок на регистрацию, в основном из Приштины и Призрена.

Согласно «Закону об оружии», который был принят в Косово в августе 2015 года, оружие может принадлежать любому лицу старше 21 года, но оно должно предоставить справку о физической и психической вменяемости, а также о том, что у него нет криминального прошлого.

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Согласно уголовному законодательству Косово, любой, у кого есть незаконное оружие, может быть оштрафован на сумму до 7 тысяч 500 евро или наказан сроком до пяти лет тюремного заключения, а также от двух до десяти лет тюремного заключения за незаконное хранение четырех или более единиц оружия или более 400 патронов.

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