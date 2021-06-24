Косовские албанцы организовали политическую диверсию в день сербской скорби

24.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии напомнило, что в этот день в 1999 году албанские экстремисты похитили руководителя хирургического отделения Клинико-Больничного центра в Приштине.

В то же время «министр юстиции» Альбульена Хаджиу подтвердила намерение Приштины подать на Сербию в международный суд за «геноцид», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хаджиу не исключила, что иск на Сербию, поскольку Косово не является членом ООН, может подать Албания.

«Иск о геноциде, несомненно, будет одним из основных документов, – заявила «министр». – Администрация премьер-министра работает над ним с повышенным вниманием, серьезностью, осторожностью и впервые в полном сотрудничестве с другими учреждениями. Спустя много лет у нас в Косово вместе действуют президент, премьер-министр и председатель парламента».

В ответ на очередные угрозы Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии напомнила о том, что в этот день в 1999 году албанские экстремисты похитили доктора Андрия Томановича, руководителя хирургического отделения КБЦ в Приштине, профессора медицинского факультета Приштинского университета, члена Международной ассоциации. хирургов и вице-президента Красного Креста Косово и Метохии.

Доктор Томанович был похищен во время работы в хирургической клинике, где он отслужил тридцать шесть лет, а дата его похищения отмечается как День убитых и похищенных медицинских работников в Косово и Метохии, в период с 1998 по 2000 годы.

«В этот период были похищены или убиты доктор Йосиф Васич, Миле Вуксанович, Стамен Женев, доктор Златое Глигориевич, Светомир Микич, Борислав Павич, Душко Патрногич, доктор Небойша Петкович, доктор Александар Станоевич, Александар Тодоровски, доктор Андрия Томанович, доктор Джордже Тошкович и Димитрие Шабич. Все они были гуманистами, преданными, ответственными и благородными людьми, верными своим этическим и профессиональным принципам и Клятве Гиппократа, врачами, которые заботились о здоровье и жизни граждан Косово и Метохии, независимо от их религии и нации. Они были связующим звеном между сербами и албанцами, которых лечили – не различая, и с их похищениями и убийствами кто-то хотел навсегда разорвать эту связь», – говорится в заявлении ведомства.

В Канцелярии также напомнили, что преступления против сербских медицинских работников в Косово и Метохии не расследованы, а преступники не найдены и не привлечены к ответственности, «что лишь подтверждает тот факт, что справедливость для сербского народа в Косово и Метохии по-прежнему недостижима».