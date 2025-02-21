Косовские албанцы отбирают у сербских патриотов мандаты в пользу коллаборационистов

Алексей Топоров.  
21.02.2025 20:21
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Дзен, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Уходящий премьер-министр Сербии Милош Вучевич рассказал о том, что албанские власти Приштины пытаются отобрать выделенный сербской общине десятый мандат в Кувенде в пользу коллаборационистской «сербской» партии «За свободу, справедливость и выживание».

При этом голоса эта партия добирает в округах Косово, населённых преимущественно албанцами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уходящий премьер-министр Сербии Милош Вучевич рассказал о том, что албанские власти Приштины пытаются отобрать...

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О ситуации в Косово Вучевич рассказал в ходе пресс-конференции в боснийской столице Сараево, куда он прибыл, чтобы поддержать президента Республики Сербской Милорада Додика, против которого идёт судебный процесс, инициированный бошнякскими властями и их европейскими покровителями.

Сербский премьер рассказал, что косовскими сепаратистами прилагаются усилия, чтобы отобрать десятый мандат у победившего на недавних выборах в косовский Кувенд «Сербского списка» и передать его сербу-предателю Ненаду Рашичу. При этом голоса за свою коллаборационистскую партию тот получил на территориях, населённых преимущественно албанцами.

«Это необходимо албанцам, поскольку если у них под контролем есть хотя бы один сербский мандат (из десяти, выделенных для сербской общины Косово – ред.), им уже не нужно согласие «Сербского списка» для избрания сербского министра в правительство в Приштине. Один министр в правительстве должен быть из сербской общины, и его кандидатуру, по идее, должны выдвинуть представители сербского народа в парламенте Приштине, но по их нормам достаточно согласия и одного сербского депутата», – отметил Вучевич.

Также, по его словам, сербофоб и паналбанец, лидер победившей на выборах 9 февраля в Косово партии «Самоопределение» Альбин Курти, судя по недавним его заявлениям, собирается исполнять технический мандат «премьер-министра» в течение следующих шести месяцев, поскольку косовские оппозиционеры никак не могут договориться о формировании правительственной коалиции.

И пока тот находится у руля, продолжается репрессивная политика в отношении косовских сербов, в частности сегодня в сербском анклаве Лепосавич боевики «косовской полиции» совершили налёт на Центр социальной работы, изъяв документы и компьютеры.

Таким образом без поддержки этой организации, финансируемой Белградом, остались 1500 человек, преимущественно пенсионеры и другие социально уязвимые категории населения.

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