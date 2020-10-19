Косовские албанцы в бешенстве от сербских инвестиций в край

19.10.2020, Белград, Алексей Топоров

На средства правительства Сербии продолжаются инвестиции в населенную преимущественно сербами Северную (северная часть Косовской Митровицы) Митровицу, и помимо зданий и домов там строится футбольный стадион.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщают сепаратистские СМИ, инвестиции Сербии в анклав беспокоят албанцев, проживающих в Северной Митровице, и вызывают у них чувство ревности. Портал приводит высказывания некоторых из них.

Так, депутат муниципальной скупщины от созданной боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) Демократической партии Косово Башким Кимили жалуется на то, что инвестиции Сербии в Косово растут. Местный предприниматель Мустафа Келименди также выразил недовольство, заявив, что албанцам «не разрешается строить здесь дома и здания, в то время как количество сербских объектов растет». При этом он заявляет что у него тоже есть объекты, которыми он не может воспользоваться из-за сербов.

Исполняющий обязанности градоначальника Северной Митровицы Александр Спирич подтвердил телеканалу T7 о том, что строительство стадиона ведется, но отказался сообщать подробности.