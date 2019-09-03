Косовские албанцы вновь нападают на сербов

03.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Косово вновь произошло нападение на представителя сербской национальности. Вчера вечером около 18:00 рядом с закрытым мостом на реке Ибар, который отделяет сербский анклав на севере Косовской Митровицы от южной, албанской части города, сербский юноша был ранен ножом, а группа молодых албанцев скрылась на своей территории. Было начато расследование инцидента, которые продолжается. Пострадавший доставлен в больницу.

Президент Сербии Александр Вучич жёстко осудил случившееся, сообщило агентство Beta.

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«Албанцы не могут дождаться возможности пересечения моста через Ибар, они стоят перед северной Митровицей. Вся их борьба ведется за несколько населенных сербами мест. Сербам очень трудно выжить в этих местах», – сказал Вучич в интервью телеканалу Pink TV.

Нападение было также осуждено политическими представителями косовских сербов, которые потребовали срочно найти и арестовать виновных.

Мэр Северной Митровицы в Косово и президент партии «Сербский список» Горан Ракич сказал, что косовская полиция и KFOR не выполняют свою работу должным образом.

«Городской мост Ибар является территорией, контролируемой полицией и KFOR, и я настоятельно призываю их выполнять свою работу, а не молча наблюдать за такими событиями. Угроза безопасности детей недопустима и неприемлема, и мы этого не допустим. Необходимо привлечь к ответственности тех, кто не выполнил свою работу должным образом», – отмечается в заявлении Ракича.

В ответ президент Демократической партии Косово (ДПК) Кадри Весели и президент Альянса за будущее Косово (АБК) и экс премьер-министр Рамуш Харадинай вчера вечером осудили ранение семнадцатилетнего серба.

«Я решительно осуждаю преступление и призываю правоохранительные органы как можно скорее разобраться в этом деле и привлечь виновных к ответственности», – сказал Весели.

Кадри Весели.

Он сказал, что президент Сербии Александр Вучич использовал дело «для дестабилизации Косово и региона», а Харадинай считает, что это исключительный случай.

Весели заявил, что слова президента Сербии были «игрой для узких интересов Вучича и для внутриполитического использования за счет косовских сербов».

«Его заявление направлено на то, чтобы поставить под сомнение безопасность в Косово и нанести ущерб региональной стабильности. Вот почему я призываю Белград прекратить провокации и оставить наших коллег-сербов в покое», – сказал Весели в заявлении для прессы в Приштине.

Лидер ДПК сказал, что у сербов нет проблем в Стрпце, Грачанице, Нови-Брдо и других местах, где проживает большинство сербской общины в Косово.

«Проблемы существуют только тогда, когда Сербия заинтересована в том, чтобы вызывать проблемы», – сказал он.

Он отметил, что Косово является «европейским демократическим многоэтническим государством, якобы гарантирующим максимальные права сообществам, не принадлежащим к большинству», и «никоим образом не позволит создать искусственные стены разделения или межнациональную ненависть».

Однако это далеко не первый случай разжигания костра этнической розни в этом сложном крае. При этом международный контингент зачастую является прикрытием действий албанцев. С момента появления иностранных солдат на территории КиМ было убито несколько тысяч сербов. Эти сведения предоставила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии.