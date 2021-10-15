Косовские албанцы выбили стекла в доме единственной сербки города Печ

15.10.2021 11:20 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Накануне в течение суток неизвестные дважды забрасывали камнями дом единственной сербской жительницы города Печ – учительницы на пенсии Румены Любич.

Об этом сообщило «Радио Гораждевац», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, в результате нападения неизвестных все окна в доме пожилой Румены Любич были выбиты. О произошедшем было сообщено в «полицию» Косово, однако региональное полицейское управление за прошедший день ни разу не ответило на звонки журналистов «Радио Гораждевац», попросивших прокомментировать событие.

Администрация города Печ и Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии уже заявили, что ликвидируют ущерб, нанесенный единственной сербской жительнице за свой счет. Кроме Любич в этом городке, бывшем когда-то столицей сербских патриархов, проживает сербский священник, который иногда навещает ее. Приезжают к женщине и жители расположенного неподалеку от Печа сербского анклава Гораждевац.

Согласно переписи 1991 года в Пече проживали порядка 14 тысяч сербов и черногорцев, составлявших более 10% населения города. Но уже в 2011 году 91% жителей Печа составляли албанцы, оставшиеся проценты в своей массе делили между собой члены бошнякской и цыганской общин.