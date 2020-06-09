Косовские албанцы выстраиваются в длинные очереди, чтобы получить сербскую денежную помощь

09.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Возле отделений сербского «Комерциална Банка» в Косово выстроились очереди из местных албанцев, желающих получить разовую компенсацию в 100 евро от Сербии.

Об этом сообщил портал Kosovo-online, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации агентства, очереди длиной в несколько десятков метров перед отделениями сербского банка наблюдаются последние несколько дней. Причина – получение албанскими жителями Косово разовой компенсации правительства Сербии в размере 100 евро, которая выплачивается каждому взрослому гражданину страны во время эпидемии COVID-19.

Несмотря на то, что Белград фактически не контролирует Косово и Метохию с 1999 года – со времени оккупации края войсками НАТО, он продолжает считать его своей территорией, а его население – своими гражданами. Поэтому на получение компенсации могут претендовать все жители края, обладающие сербскими паспортами.

«Я иду уже в третий раз, – рассказал журналистам Kosovo-online Сейди Бека из Сейрински Бане. – Здесь очень многолюдно. Многие проходят в банк без очереди. Я пришел, чтобы забрать 100 евро, и я благодарю Сербию за то, что она дала нам эти деньги из-за вируса. С третьего раза я едва сумел дойти до конца и взять деньги».

Финансовая помощь правительства Сербии в размере 100 евро в Косово на сегодняшний день выплачивается в отделениях «Комерциална Банка» в Грачанице, Штрпце, Ранилуге и Косовской Митровице.