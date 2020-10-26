Косовские бандиты обстреляли сербскую полицию

26.10.2020, Белград, Алексей Топоров

В окрестностях города Куршумлия на границе с Косово злоумышленники незаконно рубившие лес открыли огонь по полицейским и скрылись на территории отторгнутого от Сербии края.

По имеющейся информации, в ходе перестрелки никто из полицейских не пострадал.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в прошлое воскресенье, кода полиции стало известно о том, что неизвестные вырубают лес неподалеку от города Курушумлия в Сербии.

Прибывший на место наряд полиции злоумышленники встретили огнем из автоматов, после чего скрылись по направлению к Косово.

По предварительным данным атаковавшими могли быть представители албанской общины соседнего Косово. Также в МВД рассматривают версию о причастности цыганской общины города к этому нападению.

В целом, криминальная обстановка в Косово оставляет желать лучшего. Так, за первые восемь месяцев этого года в крае пропали без вести 112 человек, наибольшее количество зарегистрированных случаев произошли в Приштине – 40 человек, далее следуют Печ – 23, Гниляне – 16, Джаковица -14, Призрен – 13 и Митровица с шестью пропавшими без вести.

По данным местной «полиции», за аналогичный период прошлого года в крае пропало без вести 252 человека. В 2018 году в Косово без вести пропали 240 человек.