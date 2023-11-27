Косовские боевики ходят с нашивками Великой Албании, включающей территории Македонии, Черногории и Греции

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В Косово сегодня отметили день так называемых «Сил безопасности Косово» – FSK (Forca e Sigurisë së Kosovës), действующих в крае в разрез с международными нормами.

В честь праздника казармы боевиков «Адем Яшари» в Приштине посетили «премьер-министр» и «президент» Косово Альбин Курти и Вьоса Османи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Силы безопасности Косово» – вооруженные албанские банды, обучаемые инструкторами НАТО, и получающие оружие, снаряжение и бронетехнику от США. При этом эти силы действуют в крае в разрез с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1244, запрещающей этническим группам Косово иметь собственные вооруженные формирования.

Согласно ей в Косово разрешено находится только оккупационным силам НАТО, действующим, согласно мандату ООН, а также до тысячи солдат и полицейских Сербии, которых в край не допускают и по сей день (Резолюция 1244 была принята в июне 1999 года).

Что характерно, в честь праздника многие боевики FSK украсили себя шевронами и нашивками «Великой Албании», включающей в себя помимо Албании и Косово – еще Прешевскую долину в Сербии, а также территории Северной Македонии, Греции и Черногории. Также на шевронах можно было видеть следующие девизы: «Когда-то UCK (Армия освобождения Косово), сегодня FSK».

«Менее чем за три года правительство Косово более чем удвоило бюджет Министерства обороны, утроило инвестиции в вооружение и более чем в четыре раза увеличило количество наших офицеров и солдат, обучающихся за рубежом. Менее чем за 32 месяца мы отправили за границу тысячи солдат и офицеров. В то же время нам ясно, что FSK является преемником «Армии освобождения Косово», – заявил, выступая перед боевиками Курти.

При этом в контролируемом Сербией соседнем Прешево, 88% жителей которого составляют албанцы, местный градоначальник Щчиприм Арифи демонстративно установил на здании муниципалитета флаг Албании.