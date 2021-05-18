Косовские боевики получили новую партию американских броневиков

18.05.2021, Белград, Алексей Топоров

«Министр обороны» Косово Арменд Мехай и командующий так называемыми «Силами безопасности Косово» (FSK) Рахман Рама встретили новую партию американских бронемашин HMMWV.

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Символическая церемония принятия Мехаем и Рамой очередной партии американских бронемашин прошла возле казарм FSK (Forca e Sigurisë së Kosovës) в Приштине – бывших казарм Югославской Народной Армии переименованных сепаратистами в честь ликвидированного в 1998 году бандита и террориста «Адем Яшари».

«Наращивание потенциала с помощью тактических машин осуществляется в соответствии с Комплексным планом преобразований и наращиванием потенциала FSK для выполнения их миссии. Увеличение технических возможностей FSK изо дня в день показывает, что они приближаются к соответствию со стандартами НАТО», – сообщается в релизе «министерства обороны» Косово.

Напомним, что три года назад между американской компанией «AM General» (США) и «правительством» Косово было подписано соглашение об оснащении Косовских сил безопасности 51 броневиком Humvee.

Первая партия американских бронеавтомобилей поступила в Косово в конце 2018 года. Тогда же, в декабре 2018 года так называемая Ассамблея безопасности одобрила преобразование Косовских сил безопасности в полноценную армию.

Ожидается, что этот процесс растянется на десять лет и обойдется Приштине от 55 миллионов евро в год в первое время до 100 миллионов евро в год через шесть лет.

Наличие подобных автомобилей у грузинской армии, не спасло ее от позорного поражения в 2008 году от России.