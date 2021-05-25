Косовские боевики принимают участие в учениях НАТО

25.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Так называемые Силы безопасности Косово (FSK – Forca e Sigurisë së Kosovës) активно принимают участие в учениях НАТО «Защитник Европы – 2021».

Незаконные вооруженные формирования косовских албанцев задействованы командованием Североатлантического альянса, как в маневрах на территории края, так и на других территориях Западных Балкан.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», действующие вопреки резолюции Совета Безопасности ООН 1244 Силы безопасности Косово, которые режим албанских сепаратистов при активной поддержке американских кураторов намерен превратить в полноценную армию, принимали участие в маневрах непосредственно с воинским контингентом США.

«Бойцы Первого подразделения FSK провели охранные операции в рамках «Немедленного реагирования 2021» (составная часть маневров «Защитник Европы – 2021» – ред.), – было написано в твиттере косовских боевиков. – FSK полны решимости развивать свои оперативные возможности вместе с союзниками. Единство жизненно важно для успеха».

В свою очередь «премьер-министр» Косово Альбин Курти дал высокую оценку своим паравоенным формированиям, непонятно, правда, на основе каких критериев.

«Впервые в своей истории Косово принимает на своей территории учения под руководством армии США. Наши войска демонстрируют самоотверженность и профессионализм в различных маневрах на территориях Косово, Хорватии и Албании», – написал косовский «премьер» в своем твиттере.