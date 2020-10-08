08.10.2020, Белград
 
Балканы, Косово, Политика
Просмотров:

Косовские боевики продолжают пополнять ряды ИГИЛ


Алексей Топоров

Косовский центр исследований безопасности (KCBS) опубликовал отчет, согласно которому 47 уроженцев Косово, являющихся гражданами европейских стран, ушли воевать в Сирию и Ирак за исламистов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эту проблему авторы доклада предполагают искоренять, насаждая в диаспоре албанский национализм.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», аналитик и исследователь KCBS Скендер Пертеши делает вывод, что причиной радикализации косовской диаспоры является тот факт, что религиозные проповедники, свободно действуют на территории Европы среди представителей мусульманских народов.

«Уровень радикализма и воинствующего экстремизма среди косовской диаспоры невелик и не вызывает беспокойства, – утверждает Пертеши. – Что касается граждан Германии, то наиболее радикально настроенные лица косовской диаспоры – это представители молодого поколения, которое либо покинуло Косово, чтобы избежать конфликтов 90-х годов, либо родилось в Германии. Экстремизм поражал косовские семьи, в основном эмигрировавшие много десятилетий назад».


По словам албанского исследователя, власти Косово намерены разработать программу, которая будет включать культурные мероприятия и религиозное образование косовской диаспоры в Германии.

«Многолетняя программа должна быть одобрена и реализована, и она будет способствовать предотвращению насильственных экстремистских идеологий среди косовской диаспоры и сделает ее более устойчивой ко всем формам экстремизма и насильственного радикализма», – заключил Пертеши.

Учитывая, что господствующей идеологией современного сепаратистского Косово является албанский национализм, можно предположить, что приштинские исследователи предполагают бороться с исламизмом с его помощью. При этом идеология албанского национализма также довольно радикальна для Европы, поскольку способствует мобилизации албанской диаспоры ради создания Великой Албании, а также объединяет ее представителей во многочисленные действующие по всему Старому Свету криминальные структуры, потеснившие даже знаменитую итальянскую мафию.

При этом, по данным самих косовских исследователей, в период с 2012 по 2015 год примерно 355 косоваров отправились в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенному в России ИГИЛ и другим суннитским исламистским группировкам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть