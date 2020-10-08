Косовские боевики продолжают пополнять ряды ИГИЛ

08.10.2020, Белград

Алексей Топоров

Косовский центр исследований безопасности (KCBS) опубликовал отчет, согласно которому 47 уроженцев Косово, являющихся гражданами европейских стран, ушли воевать в Сирию и Ирак за исламистов.

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Эту проблему авторы доклада предполагают искоренять, насаждая в диаспоре албанский национализм.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», аналитик и исследователь KCBS Скендер Пертеши делает вывод, что причиной радикализации косовской диаспоры является тот факт, что религиозные проповедники, свободно действуют на территории Европы среди представителей мусульманских народов.

«Уровень радикализма и воинствующего экстремизма среди косовской диаспоры невелик и не вызывает беспокойства, – утверждает Пертеши. – Что касается граждан Германии, то наиболее радикально настроенные лица косовской диаспоры – это представители молодого поколения, которое либо покинуло Косово, чтобы избежать конфликтов 90-х годов, либо родилось в Германии. Экстремизм поражал косовские семьи, в основном эмигрировавшие много десятилетий назад».

По словам албанского исследователя, власти Косово намерены разработать программу, которая будет включать культурные мероприятия и религиозное образование косовской диаспоры в Германии.

«Многолетняя программа должна быть одобрена и реализована, и она будет способствовать предотвращению насильственных экстремистских идеологий среди косовской диаспоры и сделает ее более устойчивой ко всем формам экстремизма и насильственного радикализма», – заключил Пертеши.

Учитывая, что господствующей идеологией современного сепаратистского Косово является албанский национализм, можно предположить, что приштинские исследователи предполагают бороться с исламизмом с его помощью. При этом идеология албанского национализма также довольно радикальна для Европы, поскольку способствует мобилизации албанской диаспоры ради создания Великой Албании, а также объединяет ее представителей во многочисленные действующие по всему Старому Свету криминальные структуры, потеснившие даже знаменитую итальянскую мафию.

При этом, по данным самих косовских исследователей, в период с 2012 по 2015 год примерно 355 косоваров отправились в Сирию, чтобы присоединиться к запрещенному в России ИГИЛ и другим суннитским исламистским группировкам.