Косовские боевики рвутся на Украину, чтобы повоевать с Россией

14.02.2022  16:13 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Косово, Политика, Украина
Новости Украины

Председатель Союза албанцев Украины Александр Дерменкли заявил, что его соплеменники из Косово, Албании и диаспоры хотят воевать с Россией.

Об этом Дерменкли сообщил RTK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель Союза албанцев Украины Александр Дерменкли заявил, что его соплеменники из Косово, Албании и...

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«Бойцы из Косово хотят приехать, и уже прибыл один боец из Албании, – сообщил Дерменкли приштинскому телеканалу. – Они участвовали во многих войнах и хотят приехать сюда тоже. Албанцы везде предлагают нам помощь. Они обрывают мой телефон».

При этом председатель Союза албанцев Украины уверен, что войны не будет.

«Политики сядут и решат проблему», – убежден Дерменкли.

Также стало известно, что «Министерство иностранных дел и диаспоры» Косово призвало своих «граждан» как можно скорее покинуть Украину.

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