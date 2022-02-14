Косовские боевики рвутся на Украину, чтобы повоевать с Россией
Председатель Союза албанцев Украины Александр Дерменкли заявил, что его соплеменники из Косово, Албании и диаспоры хотят воевать с Россией.
Об этом Дерменкли сообщил RTK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бойцы из Косово хотят приехать, и уже прибыл один боец из Албании, – сообщил Дерменкли приштинскому телеканалу. – Они участвовали во многих войнах и хотят приехать сюда тоже. Албанцы везде предлагают нам помощь. Они обрывают мой телефон».
При этом председатель Союза албанцев Украины уверен, что войны не будет.
«Политики сядут и решат проблему», – убежден Дерменкли.
Также стало известно, что «Министерство иностранных дел и диаспоры» Косово призвало своих «граждан» как можно скорее покинуть Украину.
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