Косовские боевики схватили несовершеннолетнего серба – за надпись «Косово и Метохия» на майке

Алексей Топоров.  
11.05.2025 16:45
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, геноцид, Дзен, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Сербия


В сербском анклаве Драгаш на юге Косово во время традиционного сербского праздника боевики так называемой «косовской полиции» арестовали 17-летнего парня.

Поводом для задержания стала футболка с кириллической надписью «Драгаш. Косово и Метохия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В сербском анклаве Драгаш на юге Косово во время традиционного сербского праздника боевики так...

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«На мероприятии был замечен 17-летний молодой человек в футболке с кириллической надписью «Драгаш, Косово и Метохия» на фоне карты Косово», — отчитался о задержании спикер «полиции Косово» в Призренском районе Шачир Битичи.

По его словам, несовершеннолетнего отпустили «после обычных процедур и допроса». В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «возбуждение розни и нетерпимости».

Дело в том, что косовские албанцы называют Драгаш – Шарром, а название «Косово и Метохия» используют только сербы, албанцы называют отторгнутую территорию «Республика Косова». Подобная этимологическая разница и стала поводом для гонений на сербского подростка.

Нужно отметить, что в последние дни антисербские репрессии проходят по всему Косово, албанские боевики «находят» у местных сербов оружие, арестовывают причастных к «военным преступлениям» – тех, кто во времена Югославии служил в армии и полиции и боролся с албанскими боевиками.

«Спонсируемому сербами терроризму нет места в Косово и никогда больше не будет. Мы не остановимся ни в одном уголке нашей Республики», – прокомментировал действия своих боевиков исполняющий обязанности «министра внутренних дел Косово» Джеляль Свечля.

Директор Управления по делам Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что руководство сепаратистской Приштины пребывает в нервозном состоянии из-за визита президента Сербии Александра Вучича в Москву. В частности советник «президента Косово» Вьосы Османи – Беким Купина, назвал этот жест президента Сербии «тревожным звонком для всех европейских представителей, которые его (Вучича – ред.) поддерживают».

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