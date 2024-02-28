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Так называемые «Силы безопасности Косово» (FSK) обучали украинских новобранцев в рамках британской программы Interflex.

Об этом сообщило «Министерство обороны Косово», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Силы безопасности Косово входят в состав операции Interflex, которую проводит Великобритания и которая направлена ​​на обучение украинских новобранцев. Косово продолжает вносить свой вклад в эту подготовку», – говорится в релизе «оборонного ведомства» албанских сепаратистов.

В свою очередь, в Министерстве обороны Великобритании подтвердили эту информацию из Приштины:

«Великобритания и 11 стран-партнеров – как один поддерживают Украину в подготовке новобранцев. В рамках операции Interflex, курируемой Великобританией, с помощью наших партнеров, включая нового участника – Косово, было обучено более 34 тысяч украинских рекрутов».

Так называемые «Силы безопасности Косово» (FSK) были созданы НАТО на базе террористической банды «Армия освобождения Косово» (UCK). Во главе этого запрещенного Резолюцией Совбеза ООН 1244 по Косово вооруженного формирования встали полевые командиры, имеющие богатый опыт подрывной, террористической и бандитской деятельности против Союзной Югославии, а затем геноцида славянского православного сербского населения края.

Именно этот «ценный» опыт боевики FSK, по всей видимости, и передали новобранцам ВСУ.