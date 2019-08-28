Косовские боевики в ущерб себе поддерживают Израиль

28.08.2019, Москва, Елена Острякова

«Правительство» непризнанного Косово упорно продолжает поддерживать Израиль, хотя тот отказывается признавать независимость самопровозглашенной республики и поддерживает Сербию. Это объясняется зависимостью косоваров от политики Вашингтона.

Об этом в авторской колонке на сайте международной арабской телекомпании «Аль-Джазира» пишет доктор Института транснациональных американских исследований Дениджал Джегич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Косово продолжает оказывать слепую поддержку Израилю, хотя его надежды на признание со стороны Израиля продолжают рушиться», – отмечает автор.

Он объясняет это зависимостью Приштины от США и приводит слова «посла» Косова в США Влоры Читаку: «Косово всегда следует американской позиции. Это означает, что правительство Косово является бесспорно и непримиримо произраильским».

В похожем духе высказываются и «президент» Косова Хашим Тачи, и бывший «премьер-министр» Рамуш Харадинай.

Джегич сокрушается, что косовские политики редко говорят о Палестине, а палестинцы отказываются признавать Косово в качестве государства или устанавливать с ним какие-либо дипломатические отношения.

«Косовские политики редко говорят о Палестине, а палестинцы отказываются признавать Косово в качестве государства или устанавливать с ним какие-либо дипломатические отношения», – пишет Джегич.

При этом Сербия, считает автор, выстроила хорошие отношения и с Израилем, и с Палестиной. В итоге обе страны не признают Косово.

«Десятилетие слепого преклонения перед Израилем и его режимом апартеида не принесло реальных политических результатов. В то же время существуют прочные основания для солидарности между палестинцами и косовскими албанцами, которые, обладая уникальным опытом угнетения, разделяют схожие цели национального освобождения и признания», – резюмирует Джегич.