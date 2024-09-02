Косовские боевики заняли органы самоуправления четырех сербских общин на севере края

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Так называемый «спецназ полиции Косово» вторгся и оккупировал муниципальные учреждения сербских анклавов на севере края – Северной Митровицы, Лепосавича, Зубин-Потока и Звечана. Свои действия сепаратисты объяснили тем, что муниципалитеты якобы работают незаконно и выдают фальшивые документы.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», только в Северной Митровице албанские боевики заняли местный Клинико-Больничный центр, Пенсионный фонд, филиал Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, Центр социальной работы. Аналогичным образом они повели себя и в трех других сербских анклавах.

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Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович в своем заявлении отметил, что «премьер-министр временных учреждений Приштины» Альбин Курти начал закрывать все сербские учреждения на севере края, которые, согласно Охридскому соглашению, должны были бы стать базой для формирования будущего Союза сербских муниципалитетов края. Он считает, что «Курти становится все более диким, его антисербская политика достигла точки кипения».

«Единственные незаконные и нелегитимные институты — это учреждения на севере, возглавляемые албанскими гауляйтерами, которые захватили сербские муниципалитеты, получив всего 300 или 400 голосов мастных албанцев», – отметил Петкович.

По мнению сербского чиновника, агрессивные действия Альбина Курти свидетельствуют о том, что он не интересуется мнением международного сообщества и не остановится, пока не завершит изгнание сербов из Косово. И если страны Квинты (ведущие западные страны – США, Великобритания, Франция, Германия и Италия) и Евросоюз «не остановят Курти, они станут прямыми соучастниками преследований и этнических чисток сербов».

В свою очередь политическая партия косовских сербов «Сербский список» провела экстренную встречу с послами Квинты, которые по их словам заявили, что «никоим образом не поддерживают вчерашние односторонние действия косовских институтов, и что эти действия были осуществлены без координации с ними». С осуждением действий косовских боевиков выступило НАТО, Миссия ООН в Косово (UNMIK), однако сербские учреждения по прежнему остаются занятые боевиками, опечатанными желтыми лентами, в некоторых из них изъята документация, а возле дверей размещены бумажные таблички с названиями ведомств Косово на албанском языке и продублированы на сербском с ошибками.