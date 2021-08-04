Косовские националисты беснуются из-за того, что хедлайнером фестиваля в албанской Корче назван композитор Горан Брегович

04.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Косовские СМИ и националисты подняли истерию по поводу выступления композитора Горана Бреговича на Фестивале пива в албанском городе Корча.

Бреговича обвиняют в анти-албанских взглядах и в том, что его композиции вдохновляли сербских солдат во время контртеррористической операции Югославии в Косово, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Организаторы Фестиваля пива в городе Корча (Албания) назвали анонсируемое выступление Горана Бреговича «пиком атмосферы» мероприятия. При этом муниципалитет Корчи начал оправдываться перед косовскими провокаторами.

«Муниципалитет является организатором Фестиваля пива. Часть контракта с певцами – это соглашение, которое у нас есть с компанией, и она предлагает, каких исполнителей мы можем получить, – объяснила косовским СМИ пресс-секретарь администрации муниципалитета Корча Лариса Катинда. – Конечно, одобрение исходит от муниципалитета. Фактически, мы еще не продвигали это мероприятие и не публиковали рекламные материалы. Мы его еще даже не одобрили. Все зависит от нас».

То есть, Катинда дала понять, что выступление Бреговича в Корче может не состояться, если скандал будет развиваться и дальше, но дала понять, что хотела бы видеть музыканта на Фестивале, оговорившись, что Брегович уже проводил большой концерт в столичной Тиране в 2006 году, и по этому случаю получил награду «Ключ Тираны» от тогдашнего мэра, нынешнего премьера страны Эди Рама.

Сам Брегович, получивший международную известность благодаря сотрудничеству в 90-х годах с кинорежиссером Эмиром Кустурицей, изначально позиционирует себя как человек мира и югослав: его отец – хорват, мать – сербка, жена – бошнячка, а сам он живет в Париже.

В своей музыке он использует фольклорные элементы всех балканских народов, включая цыган, болгар и румын, а также соседствующих с полуостровом венгров.

Ненависть албанских и бошнякских сепаратистов к нему связана со звуковой дорожкой к фильму Underground Эмира Кустурицы, ставшего гимном югославянства. Ряд треков на него, такие как «Калашников» и «Месечина» (Лунный свет), выполненные в духе музыки цыганских духовых оркестров, стали популярны в среде сербских патриотов в 90-е годы.