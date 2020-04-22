Косовские «паналбанцы» и американские покровители пошли войной на представителя Трампа

22.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Отставленный «премьер» Косово Альбин Курти обвинил американского представителя президента США на переговорах между Белградом и Приштиной Ричарда Гренелла (см. заглавное фото) в свержении его правительства и желании осуществить размен территориями между Косово и Сербией.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе онлайн-конференции для международных СМИ Альбин Курти заявил, что отстранение его правительства было «переворотом», который осуществлялся при непосредственном участии специального представителя президента США Дональда Трампа в диалоге Белграда и Приштины Ричарда Гренелла.

«Гренелл хочет быстрого соглашения с Белградом, которое будет включать обмен территориями, – заявил отставленный «премьер». – Сербия хочет членства в ЕС, в то время как Гренелл заботится только о подписях внизу листа бумаги, а не о содержании текста на этом листе… Переговоры о размене территорий начались в период полномочий Федерики Могерини, они непосредственно велись администрациями Хашима Тачи и Александра Вучича».

По словам Курти, «президент» Косово Хашим Тачи также работал над свержением правительства Косово, желая совершить переворот под предлогом чрезвычайного положения, намереваясь вывести на улицы армию, «создать инциденты» и «проложить путь к быстрому соглашению об обмене территориями без демократического контроля». В свою очередь, по словам отставленного «премьера» он тоже выступает за соглашение с Белградом, и у него есть свой вариант «соглашения без карт» (без размена территориями – ред.).

В свою очередь практически одновременно с этим Албанско-американская гражданская лига – лоббистская организация США, созданная в середине 80-х и имеющая определенное влияние на американскую элиту (в состав лиги входят американские конгрессмены) призвала Дональда Трампа отправить своего спецпредставителя Ричарда Гренелла в отставку.

«Мы очень обеспокоены опасной ситуацией в Косово после падения демократически избранного правительства премьер-министра Альбина Курти, -говорится в заявлении. – Падение стало результатом беспрецедентного шага, который организовали несколько членов политической элиты Косово, занимающихся продвижением своих личных интересов, в координации со специальным посланником президента Трампа по мирным переговорам в Сербии и Косово послом Ричардом Гренеллом….

Мы надеемся, что те политики, которые уже сильно повредили Косово, поймут, что зашли слишком далеко. Их утверждение, что они проамериканские, смешно, потому что все, что они делали в Косово на протяжении почти 20 лет, было антиамериканским и антиалбанским». Мы надеемся, что новые лидеры Косово – Альбин Курти, Вьоса Османи и другие, подобные им, выполнят свою историческую миссию в выводе Косово из этой ужасной ситуации».

В свою очередь Ричард Гренелл после онлайн-конференции Курти поспешил откреститься от проекта размена территорий, заявив, что при нем никто и никогда не обсуждал подобный вариант.

Как же будет выглядеть вариант «соглашения без карт» Альбина Курти, который целенаправленно вступает за создание «Великой Албании» и заменил стопроцентные пошлины на сербские товары на «меры взаимности», можно с точностью предположить уже сегодня – на Белград будут давить с удвоенной силой, шантажируя членством в ЕС и экономической блокадой, заставляя признать независимость отторгнутого албанскими сепаратистами края. Именно этот вариант предлагает демократическая США в пику более мягкому интеграционному варианту республиканцев и администрации Дональда Трампа.