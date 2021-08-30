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30.08.2021 15:28 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Афганистан, Балканы, Дзен, Косово, Политика
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Косовские политики встретили афганских беженцев как «жертв геноцида»

«Президент» Косово Вьоса Османи, «премьер-министр» Альбин Курти и посол США в Косово Филипп Коснетт...

«Президент» Косово Вьоса Османи, «премьер-министр» Альбин Курти и посол США в Косово Филипп Коснетт накануне встретили 111 беженцев из Афганистана в аэропорту Приштины.

Сегодня ожидается прибытие в Косово еще одной группы афганских беженцев.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», первая группа беженцев прибыла в аэропорт Приштины накануне поздно вечером, все они впоследствии были размещены в лагере компании «Behtal Enkas», неподалеку от американской военной базы Бондстил.

Прибывшим предстоит пройти медицинское обследование и вакцинацию от COVID-19. После чего их все перевезут в специальный лагерь неподалеку Феризая (переименованный албанцами город Урошевац).

«Мы показываем вам, что открыли не только двери нашего дома, но и наши сердца, – обратилась к афганцам Османи. – Как люди, ставшие жертвами геноцида (так албанские пропагандисты называют контртерроистическую операцию МВД и армии Союзной Югославии против албанских боевиков – ред.), мы понимаем, что значит бежать из своего дома. Мы будем работать с союзниками, чтобы они чувствовали себя в большей безопасности».

При этом в соседнюю Албанию прибыли уже 457 афганских беженцев.

 

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