Косовские пропагандисты сняли документальный фильм о «российской дезинформации»

13.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Косовские документалисты сняли и выпустили в эфир фильм «Вирус», посвященный, как они утверждают, российской пропаганде против края.

Одним из спикеров ленты, обрушившимся с критикой на президента России Владимира Путина, стал экс- глава «МИД Косово» Энвер Ходжай.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в фильме «Вирус» Ходжай заявил о том, что президент России Владимир Путин «пытался использовать Косово в качестве антитезы по отношению к западным странам», а также что Россия использует «ложный нарратив о Косово».

«Владимир Путин прилагал усилия, чтобы использовать Косово как противоположность Западу, проводить политику вмешательства в суверенные государства, нарушения их территориальной целостности, фрагментации территорий и объединения этих территорий с Россией, – сказал Ходжай. – Это делается с лета 2008 года, когда случилась война между Россией и Грузией за Абхазию и Южную Осетию, хотя еще с Приднестровья и, наконец, аннексии Крыма, которая была полностью незаконной и необоснованной, и не случалась бы, если бы не была спровоцирована Россией».

Герой фильма «Вирус» отметил, что нет в мире страны, которая распространяла бы больше дезинформации и лжи в своей пропаганде о Косово, чем Россия.