Косовские самозванцы захотели присвоить артефакты, хранящиеся в музеях Сербии

21.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Директор Народного музея Косово Айет Льеци направил письма директорам Народного и Этнографического музеев Белграда Бояне Борич и Тиане Чолак Антич, а также президенту Сербской академии науки искусств (САНУ) Владимиру Костичу.

В письме Льеци потребовал вернуть Приштине археологические и культурные артефакты из Косово, хранящиеся в Белграде.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Льеци написал, что сербские музейщики обязаны вернуть артефакты из археологической и этнографической коллекции в Косово.

«Хотя они в конце 90-х годов были взяты из коллекции для временной экспозиции в центральной Сербии с обязательством возврата, артефакты все еще находятся в ваших уважаемых музеях, – сказал представитель Приштины. – В музеях Белграда находится в общей сложности 1тысяча 247 артефактов из археологической и этнографической коллекции. Для выполнения ваших обязательств я предлагаю создать рабочую группу в составе представителей четырех музеев – Народного музея Косово, Этнографического музея Косово, Народного музея в Белграде и Этнографического музея в Белграде, а также международных экспертов».

В ответ Министерство культуры и информации Сербии выступило с заявлением, в котором охарактеризовало требование Приштины, как «еще одно поощрение объявленной в одностороннем порядке независимости Косово и Метохии и фабрикацию ложной легитимности псевдоинститутов».

«В контексте, когда угроза культурному наследию в Косово и Метохии четко осознается на международном уровне, от организованного сноса, вандализма религиозных и культурных объектов до инфраструктурных проектов, направленных на создание угрозы культурному наследию, что длится десятилетиями, потребности временных учреждений в Приштине сводятся исключительно к отвлечению внимания от угрозы культурному наследию и созданию иллюзии заботы о культурном наследии», – говорится в заявлении.

В вою очередь Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии в своем заявлении отметила, что «все артефакты с территории нашего автономного края Косово и Метохия, являются частью культурного и исторического наследия Сербии».

«Белград обоснованно опасается, что культурные и археологические артефакты родом из Косово и Метохии, будут подвергнуты опасности, потому что опыт показывает нам деструктивное отношение временных институтов самоуправления в Приштине к культурному, историческому и религиозному наследию государства Сербия…. Памятники, относящиеся к категории сербского христианского наследия в Косово и Метохии, находятся под особой угрозой, и только с начала этого года было зарегистрировано одиннадцать нападений на здания и имущество Сербской православной церкви», – отмечается в заявление ведомства.

Таким образом, в Белграде четко дали понять, что ничего из сербского наследия Косово передавать местным албанским сепаратистам не собираются.