Косовские сепаратисты без объяснения причин запретили въезд в край министру и гуманитарщикам из Сербии

11.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Албанский режим Приштины запретил въезд в Косово министру труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Дарии Кисич Тепавчевич и членам гуманитарной организации «Столп короля Стефана».

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запрет на въезд министру Кисич-Тепавчевич от албанских властей Косово поступил накануне вечером, несмотря на то, что уведомление о визите главы ведомства было своевременно направлено в Приштину в соответствии со всеми необходимыми для этого процедурами.

При этом сепаратисты проигнорировали тот факт, что несостоявшаяся гостья является профессором медицинского факультета Приштинского университета в изгнании в Косовской Митровице (после событий 1999 года, когда несколько педагогов и учащихся были убиты албанцами прямо в здании вуза, сербские преподаватели были вынуждены бежать из столицы края и перенести учебный процесс в самый крупный сербский анклав, при этом их албанские коллеги продолжили работу по вывеской Университет «Хасан Приштина»).

Запрет на въезд гуманитарщикам из организации «Столп короля Стефана» из Нови-Сада поступил в четверг, ее директор – Нина Стоянович сообщила об этом общественности сегодня. Она рассказала, что 39 ее соратников и волонтеров планировали посетить Косово, чтобы доставить гуманитарную помощь нуждающимся и посетить древние сербские святыни.

«Мы удивлены. Они сказали нам через офицера связи, что не отпустят нас. До сих пор нам ни разу не запрещали въезд. Мы не получили объяснений, нам только сказали, что есть какое-то нарушение правил», – рассказала Стоянович.

Гуманитарщица добавила, что члены «Столпа короля Стефана» ездят в Косово каждые полтора месяца и раздают гуманитарную помощь, очень часто терпя неудобства на местах от местных властей и представителей албанской диаспоры края.