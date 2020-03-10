Косовские сепаратисты готовят захват новых территорий Сербии

10.03.2020, Белград, Алексей Топоров

«Президент» Косово Хашим Тачи заявил, что его миссия – это аннексия сербской Прешевской долины с преобладающим мусульманским населением, а «премьер» Альбин Курти анонсировал иск в Международный суд против Белграда за «геноцид».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе недавней пресс-конференции по итогу встречи с лидерами политических партий Косово, Хашим Тачи заявил, что видит свою миссию в аннексии у Сербии населенной албанцами Прешевской долины (общины Прешево, Медведжа и Буяновац).

При этом, по его словам, в ходе встречи с спецпредставителем президента США по косовскому урегулированию Ричардом Гренеллом и президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне речь об изменении границ самого Косово не велась.

Таким образом, косовский «президент» дал понять, что, если какие-либо территориальные изменения в косовском вопросе возможны, то односторонние, в пользу, а не в ущерб Косово, «чем в последнее время пытаются запугать общественность».

«Чтобы расширить политический консенсус и транспарентность, я провел конструктивную встречу с представителями «Сербского Списка» (политической партии косовских сербов – ред.) министром Далибором Йевтичем и председателем «Сербского списка» Гораном Ракичем, – сказал Тачи. – Роль сербской общины имеет особое значение в построении демократии. Мы продолжим с эти консультации».

При этом на встрече Тачи с партийными лидерами не было представителей победившего на недавних парламентских выборах движения «Самоопределение» и его лидера Альбина Курти, с которым у «президента» Косово натянутые взаимоотношения. По поводу встречи с конкурентом, глава косовского «государства» заявил, что она состоится в ближайшее время, когда он сочтет нужным.

Однако Курти и без общения с Тачи сумел на днях громко заявить о себе, используя трибуну проходившего в косовском «парламенте» торжественного заседания, приуроченного к празднику 8 марта.

«Наше правительство хорошо подготовилось к подаче иска на официальный Белград в Международный Суд, – заявил косовский «премьер». – Это будет долгий путь, потому что мы хотим убедиться, что будем успешны в этом процессе. Но мы начали работу».

Глава сепаратистского правительства сообщил, что хочет взыскать с Сербии компенсацию за «геноцид», принесенный ущерб, а также намерен добиваться «справедливости для жертв сексуального насилия».

Аппетиты албанских сепаратистов ожидаемо вызвали ответное возмущение в Сербии.

«Его состоянию есть много определений в медицине, – прокомментировал слова Тачи министр обороны Сербии Александр Вулин. – Но до сих пор не изобретено эффективное лекарство. Но, надеюсь, оно будет создано, и Тачи получит лечение в тюрьме за торговлю человеческими органами (отсыл к скандальному делу по изыманию черными косовскими трансплантологами органов у сербов на продажу, – ред.). Страх перед трибуналом по Косово является причиной его безумия и провоцирует трагедии на Балканах».