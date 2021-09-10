Косовские сепаратисты истерят из-за открытия несуществующих архивов албанских боевиков

10.09.2021 17:44 (Мск), Белград, Алексей Топоров

«Вице-премьер» Косово Бесник Бислими заявил, что в Брюсселе косовская и сербская сторона заявили о взаимном открытии архивов силовых структур Югославии и албанских сепаратистов, противостоявших друг другу в 90-е.

Это заявление спровоцировало негативные эмоции о бывших боевиков «Армии освобождения Косово» (UCK) и местных албанских патриотов.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», еще накануне Бислими заявил, что косовская и сербская стороны договорились об открытии архивов, в том числе архивов UCK. Однако в самом крае это решение поддержали только представители правящей партии «Самоопределение».

«Такое обязательство серьезно повредит Косово и памяти об освободительной войне, потому что они согласились с приравниванием агрессора к жертве, что несправедливо и ужасно, – заявил экс- «премьер-министр» края, лидер Демократической лиги Косово Иса Мустафа. – Если и есть архивы, о которых говорил Бислими, то у Сербии, которая была государством и проводила войны и массовые убийства в соответствии с государственной политикой».

«Я считаю, что это дилетантская ошибка, в данном случае вице-премьера Бислими, как минимум по двум причинам, – заявил исполнительный директор Юридического института Косово Эхат Мифтарай. – Во-первых, архивы Сербии, которые она хотела открыть, были отправлены в Гаагский трибунал по бывшей Югославии, в то время как остальные архивы, которые это государство имело, оно или уничтожило, или я сомневаюсь, что у них есть желание открыть и разрешить доступ Косово или какой-либо другой стороны к ним, чтобы выяснить судьбу пропавших без вести.

Во-вторых, у UCK никогда не было архива, который мог бы быть открыт для Сербии. В конце концов, мы можем сказать, что это нож в спину всем тем, кто в настоящее время находится под стражей в Гааге, и тех, кто может быть обвинен и использован в качестве оружия прокурора в суде против них. Мы все знаем, чтоUCK не была организацией, у которой была cструктура командования по всему Косово. Бислими искажает правду, передавая послание общественности или сербской стороне о том, что Косово имеет архив и что «Армия освобождения Косово» архивировала все, что произошло во время войны».

При этом сербская общественность Косово также полагает, что под видом «архивов» Приштина «откроет» некие ничего не значащие и ни о чем не свидетельствующие документы, которые не прольют свет на преступления боевиков, но утвердят мировое сообщество в справедливом характере их «освободительной борьбы».

«Преступления, совершенные против сербов в Косово, являются запретной и спорной темой. Косовские политические элиты и сегодняшние участники политической сцены Косово, особенно бывшие, непосредственно участвовали во втором распаде Югославии в 1990-х годах, и они построили свою позицию на рассказе об исключительной сербской вине и героической борьбе UCK и албанцев. Пропавшие сербы не вписываются в концепцию, которая тщательно выстраивалась после войны 1999 года. У KFOR (оккупационной миссии НАТО – ред.) есть архив. Международный комитет Красного Креста сообщал, что получил эти архивы. Кто-нибудь смотрел эти архивы?

Кто-нибудь смотрел эти документы? Опыт подсказывает, что все хотят, чтобы об этом забыли, особенно потому, что главные подозреваемые предстали перед особым судом. Это понятно почему они не открывают архивы, потому что там содержаться прямые доказательства против подозреваемых в преступлениях», – прокомментировал ситуацию Радио Косово и Метохии историк и аналитик Александр Гуджич.