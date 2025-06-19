Косовские сепаратисты лишают сербских полицейских родных домов

Алексей Топоров.  
19.06.2025 21:58
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Дзен, Косово, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал


Работник Министерства внутренних дел Сербии Йовица Арсич, родом из Косовской Каменицы, был депортирован с территории края распоряжением «Управления по миграции Республики Косово».

Сепаратисты аннулировали его «косовское гражданство», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Работник Министерства внутренних дел Сербии Йовица Арсич, родом из Косовской Каменицы, был депортирован с...

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Арсич был задержан боевиками так называемой «косовской полиции» на административном переходе Кончуль. Мужчине вынесен запрет на въезд в родной край сроком на пять лет.

Адвокат депортированного косовского серба Милош Николич сообщил порталу KosovoOnline о том, что сепаратистские власти заявляют, что причиной аннулирования «гражданства» является статья местного закона, согласно которой человек должен уведомлять местный албанский режим о том, что он работает в правоохранительных органах за пределами Косово.

При этом Арсич проработал в полиции города Вранье пять лет, и до прихода к власти в Косово паналбанца Альбина Курти вопросов к нему не возникало.

«Мы используем все юридические возможности, обжалуем это решение, но, к сожалению, наша апелляция не отсрочит исполнение. Я также инициирую административный спор в Административном суде, чтобы пятилетний запрет на въезд в Косово был сокращен», – рассказал адвокат.

Арсич стал пятым сербским полицейским – уроженцем Косово, задержанным сепаратистами при попытке проехать в родные края.

Три дня назад на  КПП «Бела Земля» был задержан и депортирован Милан Златанович из Велики Ропотово, ещё раньше Младен Милоевич из Лепосавича, Александр Миркович из Партеса, Никола Вуйович из Зубина Потока и Милан Симич из Бабина Моста. При этом последний не является действующим сотрудником, он уже вышел на пенсию.

«Позорно, что все международное сообщество хранит молчание о незаконных высылках и преследовании сербов, попирающих основные права человека и ставящих под угрозу все свободы, гарантированные международными конвенциями», – прокомментировала ситуацию Канцелярия по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии.

Таким образом, режим Курти продолжает использовать любые предлоги, чтобы сократить сербское население Косово.

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