Косовские сепаратисты нагнетают ситуацию на границе

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Власти самопровозглашенного Косово продолжают провокации против сербов. Так, некоторое время назад на административной линии в районе озера Газиводе произошел очередной инцидент.

По некоторым данным, неизвестными был обстрелян катер полиции Косово, когда его спускали на воду. При этом не исключено, что перестрелка была инсценирована албанскими диверсантами, чтобы обвинить сербов в вооружённом нападении.

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После этого автомобили косовского спецназа ROSU начали активно перемещаться по краю. Колонна бронированных автомобилей выдвинулась из Зубина Потока в сторону Косовской Митровицы. Однако столкновений и иных инцидентов не произошло.

При этом «премьер-министр» временных учреждений Приштины Альбин Курти заявил, что начато всестороннее расследование «инцидента на озере Газиводе», когда, по утверждениям косовской полиции, их сотрудники были расстреляны.

Курти заявил в твиттере, что жертв нет, и добавил, что косовская полиция второй раз менее чем за неделю подверглась нападению со стороны так называемых «преступных групп» на севере, всего через шесть дней после возведения баррикад.

Кроме этого, на одном из пограничных пунктов была задержаная журналистка «Комсомольской правды» Дарья Асламова, ее обвинили в шпионаже в пользу РФ. Она готовила в Косово репортаж об обострении ситуации с Сербией. Также корреспондентку обвинили в том, что она была участницей боевых действий на Украине и занималась там «пропагандой».

Глава МВД республики Джелаль Свечла даже написал о задержании «шпионки» для выяснения полицией «ее истинных намерений».

«Ее попытка проникнуть в нашу страну помимо совпадения с развитием событий на севере страны наглядно свидетельствует о связи российских интересов и пропаганды, к которой уже присоединилась Сербия и которая направлена на дестабилизацию нашей страны», — написал Свечла.

Однако вечером того же дня Асламову отпустили. Она говорит, что ее запугивали обещаниями выдать украинской стороне как преступницу или обменять на американцев. Однако в итоге состава преступления в ее действиях не нашли. После журналистка самостоятельно добралась до административной линии с центральной Сербией.

Ранее в подобную ситуацию осенью прошлого года попала съемочная группа российского «Пятого канала».

После этого инцидента глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что территория Косово опасна для работы российских журналистов.