Косовские сепаратисты намерены участвовать в выборах в Северной Македонии

Алексей Топоров.  
03.01.2024 19:14
  (Мск) , Белград
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Балканы, Выборы, Дзен, Македония


Ряд оппозиционных албанских партий Северной Македонии готовы идти на парламентские выборы в коалиции с партией «Самоопределение» (Vetëvendosje), возглавляемой «премьер-министром» Косово Альбином Курти.

Этот шаг вызвал негативную реакцию у Государственной избирательной комиссии Республики Северная Македония.

Ряд оппозиционных албанских партий Северной Македонии готовы идти на парламентские выборы в коалиции с...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», албанские оппозиционные партии «Альтернатива», «Движение Беса» и «Демократическое движение», объединились в коалицию «Европейский союз за перемены». Также они заявили о присоединении к паналбанской партии «Самоопределение» Альбина Курти, с которой намерены провести совместную кампанию и идти единым избирательным списком.

При этом входящая в правящую коалицию албанская партия Демократический союз интеграции (DUI) экс-полевого командира боевиков «А́рмии национального освобождения» (UÇK -Ushtria Çlirimtare Kombëtare) Али Ахмети с 28 января – за сто дней до выборов, возглавит временное «техническое» правительство страны. Такое условие было поставлено албанцами при формировании нынешнего, дорабатывающего последние дни правительства, возглавляемого прозападными либералами из Социал-демократического союза Македонии (СДСМ).

«Поддержка братских партий – это нормально, но модель, о которой говорят Курти и представители албанских партий, до сих пор не признана, и нужны дополнительные пояснения. Потому что, если партии из соседних стран начнут участвовать в наших выборах, можете представить, что произойдет, когда они приедут к нам из других соседних государств для участия в них», – прокомментировал ситуацию прозападный премьер Северной Македонии Димитар Ковачевски.

Лидер национал-патриотической оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски назвал инициативу албанских оппозиционеров «предвыборным фольклором».

При этом председатель Государственной избирательной комиссии РСМ Александр Даштевски заявил, что у «Самоопределения» нет возможности участвовать в парламентских выборах в Северной Македонии.

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