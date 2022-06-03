Косовские сепаратисты не пустили сербов в православный храм

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Власти самопровозглашенного Косово запретили православным сербам отслужить литургию на день Вознесения храме Христа Спасителя в Приштине.

Об этом приштинский приходской священник Станиса Аршич сообщил «Косово онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня утром около половины шестого духовенство церкви Святого Николая начало служить святую литургию по случаю Вознесения в храме Христа Спасителя в Приштине, однако полицейский запретил нам отпирать церковь. С другой стороны, мы заметили еще две машины с полицией», – сказал отец Станисы.

Священники и верующие были вынуждены вернуться в храм Святого Николая.

«Мы уже сообщили епископу Теодосию об этом случае. Нам не разрешили преломить хлеб и помолиться Богу за наш страдающий народ в Косово и Метохии. И это несмотря на то, что у нас есть решение суда, что храм находится под патронажем Церкви, и нет никаких формальных препятствий для того, чтобы там служить», – сообщил священник.

Управление по Косово и Метохии в правительстве Сербии отреагировало на инцидент.

«Нет никаких сомнений в том, что этот нецивилизованный акт косовской полиции был непосредственно направлен властями Приштины и показывает их отношение к религиозным свободам в Косово и Метохии и верующему сербскому народу. Сербам в Косово и Метохии запрещают входить в храмы, молиться Богу и исповедовать свою веру. Храмы Сербской православной Церкви оскверняются каждый день», – говорится в заявлении.

В управлении напомнили, что в прошлом году на храме Христа Спасителя появилась надпись «Иисус ненавидит сербов», а также множество других уничижительных посланий.

«Настало время, чтобы представители международного сообщества ясно увидели, с какими преследованиями сталкиваются сербы в Косово и Метохии, и предприняли соответствующие шаги для защиты законных прав и свобод сербского народа в крае», – заключает Управление по Косово и Метохии.

В Косово албанцы постоянно оскверняют православные храмы и кладбища. «Власти» Косово допустили нападения на 236 церквей, монастырей и других объектов Сербской православной церкви, а также на культурные и исторические объекты начиная с 1999 года. Всего было разрушено 174 культовых сооружения и 33 культурно-исторических объекта, похищено более 10 000 церковных икон, религиозных артефактов и предметов искусства.

Косово и Метохия являются колыбелью сербского государства и церкви, а также духовным домом многовековой культуры сербского народа. Здесь расположено около 1300 церквей, монастырей и других объектов, составляющих культурное наследие Сербии.