Косовские сепаратисты обвиняют друг друга в наркоторговле и прослушке

29.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В преддверии решения «Конституционного суда» Косово о том, появится ли в крае правительство согласно указу «президента», либо в результате досрочных выборов, градус противостояния между албанскими политическими элитами существенно повысился.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне решения «Конституционного суда» Косово по поводу того, получит ли взявшая «серебро» на прошлых парламентских выборах Демократическая лига Косово в соответствии с мандатом «президента» Хашима Тачи право сформировать «кабинет» взамен получившего вотум недоверия «правительства» Альбина Курти, либо же в стране пройдут досрочные парламентские выборы, которых и добивается отставленный «премьер» уверенный в новой победе, произошел новый громкий скандал.

На своей странице в фейсбук Хашим Тачи опубликовал видео нарколаборатории для выращивания марихуаны, в принадлежности к которой он обвинил «группу Курти» и «политическую семью министра юстиции» Альбюльены Хаджиу.

Альбюльена Хаджиу.

«Это видео – свидетельство одного из обвинений в отношении группы Курти и политической семьи министра юстиции, – написал Тачи. – Это видео из лаборатории наркоторговцев в Приштине, которую несколько дней назад при помощи другого члена этой преступной группы Джелала Свечла (и.о. «министра внутренних дел» – ред.) пытались скрыть как компрометирующий факт на складе изъятых и конфискованных улик. Настало время предстать перед правосудием!».

Хаджиу в ответ в с своем фейсбуке назвала Тачи «президентом клеветы», и приняв буквально слова о «семье», заявила, что ее родня, обитающая в Швейцарии, подаст на косовского «президента» иск в швейцарский суд.

Ранее Хашим Тачи выступил с другими обвинениями в адрес Альбина Курти, его зама Хаки Абази и вышеупомянутого Джелала Свечлы в несанкционированной уполномоченными органами прослушке телефонных разговоров. По информации косовского лидера, Курти и товарищи три дня для этих целей прибегали к услугам «Телеком Косово». Как сообщил представитель «прокуратуры» края Экрем Лютфиу «государственный обвинитель на этапе сбора информации проводит проверку на предмет наличия элементов преступного деяния, которое расследуется, в соответствии с должностными полномочиями». Сам Альбин Курти объявил обвинения Тачи «чистой ложью со стороны тех, кто хочет поступать именно подобным образом».

В свою очередь сегодня в Приштине сторонники Курти и его движения «Самоопределение» провели репетицию «дистанционного протеста» (в соответствии с требованиями карантина люди стояли на расстоянии друг от друга и были в масках) на случай негативного для их лидера решения КС.

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Сам отставленный премьер поначалу дипломатично дистанцировался от акции, но все-таки выше поприветствовать своих сторонников на балкон Дома правительства.