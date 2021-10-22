Косовские сепаратисты объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата

22.10.2021 19:42 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Так называемая «президент Косово» Вьоса Османи заявила, что два сотрудника приштинского филиала посольства России в Сербии «нарушили национальную безопасность и конституционный порядок Республики Косово».

Об этом Османи написала в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Косово» сообщила, что ее запрос по двум российским дипломатам был согласован с «министром иностранных дел» Доникой Герваллой, которая и приняла решение в связи со своей компетенцией объявить их персонами нон-грата.

В свою очередь «Министерство иностранных дел Косово» уведомило «правоохранительные и компетентные органы» албанского сепаратистского режима о необходимости исполнения этого решения.

«Учреждения Республики Косово намерены бороться со злокачественным влиянием Российской Федерации и ее сателлитами в регионе, которые работают над уничтожением наших достижений и достижений США, НАТО и ЕС. По этой причине мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими американскими и европейскими союзниками, чтобы не допустить, чтобы Косово и наш регион были пленниками дестабилизирующих амбиций Российской Федерации. Я уверяю граждан, что учреждения Республики Косово будут без колебаний реагировать каждый раз, когда происходит нарушение безопасности и конституционного порядка в стране», – написала Османи.