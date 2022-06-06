Косовские сепаратисты потребовали от Белграда признания независимости

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На полях прошедшего на днях саммита Globsec в Братиславе не обошлось без скандальных заявлений со стороны временных институтов Приштины.

Так, считающий себя премьер министром сепаратистского образования Альбин Курти в очередной раз заявил о том, что настаивает на взаимном признании с Сербией. Иными словами, Белград обязан признать независимость Косово.

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«К сожалению, Сербия говорит, что никогда не признает нас и не признает свои преступления прошлого, и последнее ранит нас больше, чем первое», — заявил премьер-министр временных институтов Приштины, пишет Tanjug.

Как отметил во время выступления на форуме Курти, диалог с Белградом был бы конструктивным и творческим под эгидой Брюсселя, если бы этот диалог проходил между двумя равноправными сторонами на основе взаимного признания.

При этом политик отклонил приглашение на форум, посвящённый созданию единого пространства, куда войдут Сербия, Албания, Черногория. Косово также неоднократно были отправлены предложения войти в состав данной инициативы «Открытые Балканы», что способствовало бы налаживанию долгосрочных партнёрских отношений между государствами.

В итоге директор Управления по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович обвинил премьера непризнанной республики в проведении недружественной политики.

«Курти не хочет, чтобы товары из Косово свободно перемещались в регионе, а люди работали, потому что его политическая и экономическая программа сводится к созданию черной дыры в чреве Европы, изолированного острова, окруженного стенами от остального мира», — подчеркнул директор управления.

Петкович заявил так же , что премьер-министр временных институтов в Приштине не верит в инициативу «Открытые Балканы», «потому что ему идеологически противны, так же, как открытость и свобода, что он подтверждает каждый день своей изоляционистской политикой».

«Понятно, что человек, который еще вчера переворачивал грузовики из-за того, что в них находились товары с декларацией, которая ему не нравится, сегодня является противником концепции свободного передвижения людей, товаров, капитала и услуг», – подчеркнул Петкович.