27.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Косово, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал
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Косовские сепаратисты потребовали принять их вооруженные формирования в НАТО


Лидеры сепаратистского Косово, выступая на Дне сил безопасности Косово (FSK), заявили о том, что боевики уже готовы к преобразованию в полноценную армию и к участию в международных миссиях.

Об этом сообщила Koha и Gazeta Express, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Выступая перед боевиками FSK (Forca e Sigurisë së Kosovës), «премьер-министр» Косово Авдулла Хоти заявил о том, что в созданных под покровительством Запада вооруженных формированиях «проступают контуры будущей армии».

«Цель Косово – интеграция в ЕС. Чтобы достичь соглашения с Сербией, мы привержены решению всех нерешенных вопросов, – заявил Хоти. – Косово представило убедительные доказательства того, что оно выступает за мир и хорошие отношения. Народ Косово и «Армия освобождения Косово» вели справедливую войну за свободу и независимость. Справедливость сказала свое слово».

Помимо поздравления с Днем сил безопасности Косово, Хоти также упомянул, что правительство Косово будет способствовать развитию и модернизации сил безопасности Косово.

«Я выражаю свои самые теплые пожелания в этот день. Даже в трудные месяцы этого года бойцы FSK  сдали экзамен. Позвольте мне выразить благодарность всем дружественным странам за их помощь в превращении FSK в институт нашей гордости», – добавил сепаратистский «премьер».


В свою очередь исполняющий обязанности президента Косово и спикер Ассамблеи Косово Вьоса Османи отметила, что силы безопасности уже трансформировались в «примерную армию», благодаря «самопожертвованию служащих там мужчин и женщин». И анонсировала, что преобразование FSK  в полноценную армию состоится гораздо раньше заявленных сроков.

«Как страна, мы никогда не намеревались вторгаться куда-либо, а только защищать родину. Интеграция в НАТО и ЕС остается нашими амбициями. Наша сила является синонимом государственности», – заявила Османи.

Добавим, что косовские боевики теперь экипированы по последним стандартам и готовы участвовать в миротворческих операциях.

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