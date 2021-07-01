01.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Посланник экс-президента США Дональда Трампа на переговорах Белграда и Приштины Ричард Греннел в своем твиттере поздравил сербов с Видовданом.

За это Гренелл удостоился осуждения и угроз со стороны албанцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на отмечавшийся 28 июня Видовдан – День святого Вита и годовщину битвы на Косовом поле, посланник США по Косово при прежней республиканской администрации на своей странице в твитттере опубликовал сообщение следующего содержания:

«Мы чествуем героев Видовдана. В этот день в 1389 году началось сражение с османами в Косово. Сегодня день памяти святого князя Лазаря и сербских святых мучеников», – написал Гренелл на своей странице.

После этого аккаунт американского дипломата накрыла волна неприязни со стороны албанских пользователей, которая не утихает и по сей день. Первой на запись американца отреагировала экс- представитель косовских сепаратистов в ООН Влера Читаку:

«Это было не сербское сражение, это была балканская армия, которая боролась против османского завоевания, – на полном серьезе заявила Читаку. – Эта битва стала основополагающим мифом, который продолжает подпитывать сербский национализм с 19 века, держа всех нас в заложниках. Все завершилось выступлением Милошевича 28 июня в Газиместане в 1990 году, которое положило начало десятилетию убийств и разрушений».

В своем спиче Читаку имела в виду легендарное выступление Слободана Милошевича, который в ответ на жалобы косовских сербов, которых терроризировали местные албанцы, сказал: «Никто больше не посмеет вас бить!».

На что Гренелл парировал: «Наверное, это утомляет, когда во всем видишь негатив. Людям нужны рабочие места и правильные решения – лучше помогите им!».

Однако к Читаку довольно скоро присоединился и олигарх и политик, бывший «вице-премьер» и «министр иностранных дел» Косово Бехджет Пацолли:

«Вы дезинформированы. Это не было сербской битвой. Это была битва, которую Балканский альянс против османов провел в Косово. Исторический факт», – написал делец, оказавшийся по совместительству еще и альтернативным историком.

После чего на страницу Гренелла посыпались оскорбления и угрозы со стороны албанских пользователей со всего мира. Один из них начал ему слать рисунки в виде ножей и топоров, намекая на расправу над американцем.

«Насилие и гомофобия отвратительны. Я всегда рад прочитать вдумчивые комментарии, но когда люди не хотят слышать твою точку зрения, они начинают угрожать физически», – написал посланник Трампа по Косово, который также является открытым геем.