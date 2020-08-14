Косовские сепаратисты пробивают трассу через средневековый сербский монастырь

14.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Албанские власти лишний раз показали, что «Конституционный суд Косово» и «закон» Косово «Об особых зонах» не более чем фикция, начав работы по строительству автомагистрали в охранной зоне монастыря Високи Дечани XIV века.

Об этом сообщила Рашко-Призренская епархия СПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В настоящее время в охранной зоне монастыря активно работает тяжелая строительная техника, которая удаляет старое дорожное полотно и на несколько метров расширяет трассу для преобразования ее в автомагистраль первой категории, грузовики завозят щебень, в нескольких местах установлены дренажные трубы. В епархии всерьез опасаются, что из-за ежедневного воздействия монастырские сооружения 14 века неизбежно начнут разрушаться.

«Такое поведение косовских институтов ясно показывает не только нежелание Приштины защищать этот важный монастырь и памятник всемирного культурного наследия, но и открытое нарушение существующих законов Косово в ущерб окружающей среде вокруг монастыря, что будет иметь непредвиденные последствия», – говорится в заявлении епархии.

Отмечается, что происходящее – не единственный случай нарушения законов и судебных решений в Косово в ущерб монастырю Високи Дечани, поскольку муниципальные власти отказываются исполнять решение «Конституционного суда» в течение четырех лет. Также косовские сепаратисты откровенно игнорируют позицию международных организаций, которые предлагают при прокладке автомагистрали обойти охранную зону, чтобы не наносить ущерба жемчужине сербского духовного и архитектурного наследия.

Таким образом, албанские сепаратисты лишний раз показали, что собираются полностью изгнать сербский дух из Косово, в том числе уничтожив архитектурные свидетельства того, что этот край исстари был сербским.