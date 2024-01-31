Косовские сепаратисты решили разгромить последнюю сербскую поликлинику в столице края

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Так называемая «косовская полиция» нагрянула в последнюю сербскую поликлинику Приштины, провела обыск и задержала весь ее медперсонал.

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Боевики «косовской полиции» провели обыск в здании, которое оставшиеся в Приштине сербы используют в качестве поликлиники. Перед самим зданием было выставлено оцепление. Весь персонал заведения был задержан и доставлен в полицейский участок для допроса.

Принадлежавшая учреждению машина «Скорой Помощи» с автомобильными номерами Боснии и Герцеговины была оправлена на штраф-стоянку местного «МВД».

«Главная прокуратура Приштины информирует общественность, что под руководством государственного прокурора в координации с косовской полицией и Управлением региональных расследований в Приштине проводится рейд на объекте в центре Приштины. Есть подозрение, что в этом учреждении оказываются незаконные медицинские услуги» – говорится в сообщении по ситуации так называемой «Генеральной прокуратуры» албанских сепаратистов.

Клиника, которую намерены разгромить албанские власти, является филиалом «Приштинского медицинского центра» с временной штаб-квартирой в сербском анклаве Грачаница (туда сербские медики центра были вынуждены эвакуироваться в 1999 году после изгнания сербского и прочего неалбанского населения из города). Учреждение работало в соответствии с нормами государственной системы здравоохранения Сербии.

До 1999 года и вторжения НАТО в Приштине проживало 40 тысяч сербов, сейчас – порядка пятидесяти человек, в основном стариков, которые пользовались услугами единственной импровизированной поликлиники, чтобы не нарваться на хамство и издевательства со стороны албанского медицинского персонала.