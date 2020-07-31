Косовские сепаратисты снова пошли против инициативы Албании и США

31.07.2020, Белград, Алексей Топоров

«Премьер-министр» Косово Авдула Хоти недалеко ушел от отставленного предшественника – паналбанца Альбина Курти, высказавшись против американской идеи «балканского мини-шенгена».

Таким образом, сепаратистская элита края недвусмысленно намекнула на то, что в противостоянии за Косово больше поддерживает Брюссель, чем Вашингтон.

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«Балканского мини-шенгена не существует, – заявил Хоти. – Но есть европейская интеграция и улучшение сотрудничества в регионе. Нам необходимо активизировать экономическое сотрудничество на благо граждан всего региона».

Таким образом, впервые новый «премьер-министр» Косово, поставленный вместо отправленного в отставку за неуступчивую позицию в том числе по «балканскому мини-шенгену» Альбина Курти, выступил против этого проекта.

Характерно, что это случилось на следующий день, после вчерашней видео-конференции глав шести стан Западных Балкан, организованной Атлантическим советом в Вашингтоне. В ходе мероприятия премьер-министр Албании Эди Рама свое выступление посвятил тому, что работу на «мини-шенгеном» пора завершать, и что это проект предназначен для региональной интеграции и сотрудничества.

На сегодняшний момент идею «балканского мини-шенгена», то есть экономической интеграции Балкан, поддержали только Албания, Сербия и Северная Македония.