31.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Косово, Политика, Сербия
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Косовские сепаратисты снова пошли против инициативы Албании и США


«Премьер-министр» Косово Авдула Хоти недалеко ушел от отставленного предшественника – паналбанца Альбина Курти, высказавшись против американской идеи «балканского мини-шенгена».

Таким образом, сепаратистская элита края недвусмысленно намекнула на то, что в противостоянии за Косово больше поддерживает Брюссель, чем Вашингтон.

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«Балканского мини-шенгена не существует, – заявил Хоти. –  Но есть европейская интеграция и улучшение сотрудничества в регионе. Нам необходимо активизировать экономическое сотрудничество на благо граждан всего региона».

Таким образом, впервые новый «премьер-министр» Косово, поставленный вместо отправленного в отставку за неуступчивую позицию в том числе по «балканскому мини-шенгену» Альбина Курти, выступил против этого проекта.

Характерно, что это случилось на следующий день, после вчерашней видео-конференции глав шести стан Западных Балкан, организованной Атлантическим советом в Вашингтоне. В ходе мероприятия премьер-министр Албании Эди Рама свое выступление посвятил тому, что работу на «мини-шенгеном» пора завершать, и что это проект предназначен для региональной интеграции и сотрудничества.

На сегодняшний момент идею «балканского мини-шенгена», то есть экономической интеграции Балкан, поддержали только Албания, Сербия и Северная Македония.


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