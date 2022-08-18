Косовские сепаратисты ставят на НАТО

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Премьер-министр временных учреждений Приштины Альбин Курти в Брюсселе подтвердил, что он планирует привести самопровозглашенную республику в НАТО.

Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, сообщает Tanjug.

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«Угрозы, опасности и вызовы, с которыми сегодня сталкивается НАТО, ощущаются и нашей страной. У институтов есть причины проявлять бдительность в связи с пагубной российской повесткой дня для Балкан и Европы. Правительство и народ Косово приветствуют ваше доверие и приверженность прочному миру и безопасности», — сказал Курти.

На вопрос, существует ли вероятность того, что Приштина откажется от применения решения о перерегистрации транспортных средств с сербскими номерными знаками (что послужило причиной массовых протестов сербского населения в крае), Курти ответил отрицательно.

По его словам, Приштина выполняет свои юридические обязательства, и что, как он утверждает, с Белградом договорились об этом еще в 2018 году.

Курти сказал, что Приштина запустила информационную кампанию для граждан Сербии и предоставила финансовый стимул, чтобы при переходе сербские граждане не должны были платить НДС или таможенные пошлины, которые, по его словам, могут достигать пяти тысяч евро.

На вопрос, согласен ли он с мнением о том, что обе стороны несут ответственность за возможную эскалацию, Курти сказал, что «везде есть две стороны».

Одна, как он утверждает, это демократическое Косово, а другая — «незаконные структуры Сербии на севере».

Столтенберг в свою очередь повторил свои слова о том, что международный контингент миротворцев КФОР в южной сербской провинции продолжит обеспечивать безопасную обстановку и свободное передвижение.

«Миротворческая миссия КФОР находится там, и ее командующий связался с организациями безопасности в Косово и начальником штаба сербской армии… КФОР готов вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — заявил представитель НАТО.

На вопрос албанских журналистов, что должно произойти рядом с баррикадами, чтобы солдаты контингента вмешались, Столтенберг ответил, что НАТО в Косово имеет почти 4000 солдат, что стало самой сильной миссией за пределами территории альянса. Он подчеркнул, что само присутствие такого количества солдат помогает в деэскалации и предотвращение насилия.

Генсек НАТО также повторил после разговора с Курти, что согласие между двумя сторонами и разрешение разногласий в диалоге под эгидой ЕС – единственный путь к достижению прочного мира.