Косовские сепаратисты уговаривают Хорватию пролоббировать вступление края в ЕС

23.11.2020, Белград, Алексей Топоров

«Глава МИД» Косово Мелиза Храдинай-Стубла и «вице-премьер» Бесник Тахири встретились с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, попросив поддержать членство Косово в ЕС.

Хорватская сторона не дала сепаратистам четкого ответа, но ранее приняла решение усилить свой оккупационный контингент в Косово.

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«Вместе с министром иностранных дел и диаспоры Мелизой Харадинай-Стубла мы разговаривали с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе, – написал Тахири в фейсбук. – Мы напомнили о самых трудных моментах в нашей общей истории, о проблемах, через которые мы вместе прошли во время освободительных войн двух стран…

От имени правительства Косово я попросил премьер-министра Пленковича поддержать Косово на его пути в ЕС… Я сказал, что мы готовы повысить уровень взаимодействия между двумя правительствами. Что касается Косово, хорватский народ и государство Хорватия являются и останутся одними из ключевых партнеров в наших устремлениях в регионе и в ЕС».

Ранее, 19 ноября, хорватское правительство приняло проект предложения об участии хорватских вооруженных сил в оккупационном контингенте KFOR в Косово, согласно которому оно предлагает парламенту увеличить контингент с 40 до 150 человек и на два хорватских вертолета (два хорватских вертолета уже участвуют в оккупационной миссии).

«Нынешний кризис происходит вблизи наших границ, в районе, который важен для Республики Хорватия и стабильности всего региона Юго-Восточной Европы.

Ситуация в области безопасности в Республике Косово, которая зависит от нарушенных межэтнических отношений, незаконной миграции, а также вербовки боевиков Исламского государства и их возвращения. Нарушения безопасности в Республике Косово также могут иметь последствия для экономики Хорватии », – говорится в предложении хорватского правительства.