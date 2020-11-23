23.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, ЕС, Конфликт, Косово, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Хорватия
Просмотров:

Косовские сепаратисты уговаривают Хорватию пролоббировать вступление края в ЕС


«Глава МИД» Косово Мелиза Храдинай-Стубла и «вице-премьер» Бесник Тахири встретились с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, попросив поддержать членство Косово в ЕС.

Хорватская сторона не дала сепаратистам четкого ответа, но ранее приняла решение усилить свой оккупационный контингент в Косово.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вместе с министром иностранных дел и диаспоры Мелизой Харадинай-Стубла мы разговаривали с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе, – написал Тахири в фейсбук. –  Мы напомнили о самых трудных моментах в нашей общей истории, о проблемах, через которые мы вместе прошли во время освободительных войн двух стран…

От имени правительства Косово я попросил премьер-министра Пленковича поддержать Косово на его пути в ЕС… Я сказал, что мы готовы повысить уровень взаимодействия между двумя правительствами. Что касается Косово, хорватский народ и государство Хорватия являются и останутся одними из ключевых партнеров в наших устремлениях в регионе и в ЕС».

Ранее, 19 ноября, хорватское правительство приняло проект предложения об участии хорватских вооруженных сил в оккупационном контингенте KFOR в Косово, согласно которому оно предлагает парламенту увеличить контингент с 40 до 150 человек  и на два хорватских вертолета (два хорватских вертолета уже участвуют в оккупационной миссии).

«Нынешний кризис происходит вблизи наших границ, в районе, который важен для Республики Хорватия и стабильности всего региона Юго-Восточной Европы.


Ситуация в области безопасности в Республике Косово, которая зависит от нарушенных межэтнических отношений, незаконной миграции, а также вербовки боевиков Исламского государства и их возвращения. Нарушения безопасности в Республике Косово также могут иметь последствия для экономики Хорватии », – говорится в предложении хорватского правительства.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть